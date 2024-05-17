В УрФО в десятки раз сократилось количество лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, дерево горит, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Порядка тысячи уральцев нарушили противопожарный режим Фото:

В регионах Уральского федерального округа с начала года зафиксировали 114 лесных пожаров, что в десятки раз меньше прошлогодних показателей. За неполные пять месяцев на Урале пожары охватили 573 гектара земли, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

«В текущем году на территории УрФО зафиксировано 114 лесных пожаров на площади 573 гектара. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года было свыше тысячи лесных пожаров общей площадью более 240 тысяч гектаров», — следует из сообщения.

Отмечается, что регионы полностью готовы к пожароопасному сезону, а специалисты продолжают устранять ранее выявленные недостатки. Всего на территории УрФО в 2024 году проведено более восьми тысяч проверок противопожарной защищенности населенных пунктов и лесов, по результатам которых привлечены к ответственности более тысячи юрлиц и физлиц.

Ранее Якушев заявил, что из-за наступления теплой погоды в на Урале может увеличиться количество пожаров. Полпред подчеркнул важность усиления противопожарных мер на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В регионах Уральского федерального округа с начала года зафиксировали 114 лесных пожаров, что в десятки раз меньше прошлогодних показателей. За неполные пять месяцев на Урале пожары охватили 573 гектара земли, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «В текущем году на территории УрФО зафиксировано 114 лесных пожаров на площади 573 гектара. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года было свыше тысячи лесных пожаров общей площадью более 240 тысяч гектаров», — следует из сообщения. Отмечается, что регионы полностью готовы к пожароопасному сезону, а специалисты продолжают устранять ранее выявленные недостатки. Всего на территории УрФО в 2024 году проведено более восьми тысяч проверок противопожарной защищенности населенных пунктов и лесов, по результатам которых привлечены к ответственности более тысячи юрлиц и физлиц. Ранее Якушев заявил, что из-за наступления теплой погоды в на Урале может увеличиться количество пожаров. Полпред подчеркнул важность усиления противопожарных мер на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...