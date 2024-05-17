В УрФО в десятки раз сократилось количество лесных пожаров

В регионах Уральского федерального округа с начала года зафиксировали 114 лесных пожаров, что в десятки раз меньше прошлогодних показателей. За неполные пять месяцев на Урале пожары охватили 573 гектара земли, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
«В текущем году на территории УрФО зафиксировано 114 лесных пожаров на площади 573 гектара. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года было свыше тысячи лесных пожаров общей площадью более 240 тысяч гектаров», — следует из сообщения.
Отмечается, что регионы полностью готовы к пожароопасному сезону, а специалисты продолжают устранять ранее выявленные недостатки. Всего на территории УрФО в 2024 году проведено более восьми тысяч проверок противопожарной защищенности населенных пунктов и лесов, по результатам которых привлечены к ответственности более тысячи юрлиц и физлиц.
Ранее Якушев заявил, что из-за наступления теплой погоды в на Урале может увеличиться количество пожаров. Полпред подчеркнул важность усиления противопожарных мер на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!