В УрФО в десятки раз сократилось количество лесных пожаров

17 мая 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Порядка тысячи уральцев нарушили противопожарный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В регионах Уральского федерального округа с начала года зафиксировали 114 лесных пожаров, что в десятки раз меньше прошлогодних показателей. За неполные пять месяцев на Урале пожары охватили 573 гектара земли, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «В текущем году на территории УрФО зафиксировано 114 лесных пожаров на площади 573 гектара. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года было свыше тысячи лесных пожаров общей площадью более 240 тысяч гектаров», — следует из сообщения. Отмечается, что регионы полностью готовы к пожароопасному сезону, а специалисты продолжают устранять ранее выявленные недостатки. Всего на территории УрФО в 2024 году проведено более восьми тысяч проверок противопожарной защищенности населенных пунктов и лесов, по результатам которых привлечены к ответственности более тысячи юрлиц и физлиц. Ранее Якушев заявил, что из-за наступления теплой погоды в на Урале может увеличиться количество пожаров. Полпред подчеркнул важность усиления противопожарных мер на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах Уральского федерального округа с начала года зафиксировали 114 лесных пожаров, что в десятки раз меньше прошлогодних показателей. За неполные пять месяцев на Урале пожары охватили 573 гектара земли, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «В текущем году на территории УрФО зафиксировано 114 лесных пожаров на площади 573 гектара. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года было свыше тысячи лесных пожаров общей площадью более 240 тысяч гектаров», — следует из сообщения. Отмечается, что регионы полностью готовы к пожароопасному сезону, а специалисты продолжают устранять ранее выявленные недостатки. Всего на территории УрФО в 2024 году проведено более восьми тысяч проверок противопожарной защищенности населенных пунктов и лесов, по результатам которых привлечены к ответственности более тысячи юрлиц и физлиц. Ранее Якушев заявил, что из-за наступления теплой погоды в на Урале может увеличиться количество пожаров. Полпред подчеркнул важность усиления противопожарных мер на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.