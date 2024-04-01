Полпред Якушев заявил, что на Урале с появлением тепла станет больше пожаров

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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, якушев владимир
По словам Владимира Якушева, с приходом тепла количество пожаров возрастет Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время оперативного совещания заметил, что из-за наступления теплой погоды в регионах УрФО может увеличиться количество пожаров. Его слова передает пресс-служба окружных властей.

«Риск возникновения пожаров возрастет. Поэтому необходимо заранее принять профилактические меры. Регионам нужно сосредоточиться на этой теме и оперативно реагировать при возникновении опасных ситуаций», — сказал Якушев.

По мнению полпреда, МЧС следует усилить противопожарные меры на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах. Также по его поручению начнет работу межведомственный штаб, занимающийся тушением природных пожаров в УрФО. Скоро состоится его первое заседание, уточнил Якушев. Это связано со сложной ситуацией на юге Урала — в апреле там будет наблюдаться высокий класс пожарной опасности, сообщили в Росгидромете.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время оперативного совещания заметил, что из-за наступления теплой погоды в регионах УрФО может увеличиться количество пожаров. Его слова передает пресс-служба окружных властей. «Риск возникновения пожаров возрастет. Поэтому необходимо заранее принять профилактические меры. Регионам нужно сосредоточиться на этой теме и оперативно реагировать при возникновении опасных ситуаций», — сказал Якушев. По мнению полпреда, МЧС следует усилить противопожарные меры на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах. Также по его поручению начнет работу межведомственный штаб, занимающийся тушением природных пожаров в УрФО. Скоро состоится его первое заседание, уточнил Якушев. Это связано со сложной ситуацией на юге Урала — в апреле там будет наблюдаться высокий класс пожарной опасности, сообщили в Росгидромете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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