Как прошел визит Путина в Китай. Фоторепортаж

Путин посетил Харбин в рамках двухдневного визита в КНР

17 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил ряд мероприятий в ходе своего визита в Китай Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. Это его первый полет за рубеж после инаугурации. За такой небольшой срок российский лидер не только встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, но и посетил ряд мероприятий в городе Харбине. О том, что делал президент в Китайской Республике — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. Это его первый полет за рубеж после инаугурации. За такой небольшой срок российский лидер не только встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, но и посетил ряд мероприятий в городе Харбине. О том, что делал президент в Китайской Республике — в материале URA.RU.