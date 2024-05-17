Владимир Путин посетил ряд мероприятий в ходе своего визита в Китай
Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. Это его первый полет за рубеж после инаугурации. За такой небольшой срок российский лидер не только встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, но и посетил ряд мероприятий в городе Харбине. О том, что делал президент в Китайской Республике — в материале URA.RU.
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