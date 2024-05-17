Как прошел визит Путина в Китай. Фоторепортаж

Путин посетил Харбин в рамках двухдневного визита в КНР
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Встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета
Владимир Путин посетил ряд мероприятий в ходе своего визита в Китай Фото:

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. Это его первый полет за рубеж после инаугурации. За такой небольшой срок российский лидер не только встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, но и посетил ряд мероприятий в городе Харбине. О том, что делал президент в Китайской Республике — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. Это его первый полет за рубеж после инаугурации. За такой небольшой срок российский лидер не только встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, но и посетил ряд мероприятий в городе Харбине. О том, что делал президент в Китайской Республике — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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