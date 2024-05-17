Махонин анонсировал поездку в Беларусь для обсуждения совместного машиностроения

По итогам 2023 года Беларусь занимает 10 место среди экспортных партнеров Прикамья, отметил Дмитрий Махонин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Делегация Пермского края собирается повторить поездку в Минск, чтобы обсудить развитие совместных проектов с области машиностроения, образования и гуманитарной сферы. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с представителями посольства Беларуси в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Дмитрием Крутым.

«Планируем вновь повторить поездку в Минск. Мы собираемся обсудить стратегические планы по сотрудничеству в машиностроении, образовании и гуманитарной сфере», — Дмитрия Махонина цитирует пресс-служба правительства региона у себя на сайте.

В 2022 году прошел официальный визит пермской делегации в Беларусь, где пермяки встретились с президентом Александром Лукашенко. Товарооборот к тому моменту между регионом и страной увеличился до 280 млн долларов. Всего было реализовано около 90 партнерских проектов. Одним из главных результатов сотрудничества стало открытие авиарейса Пермь — Минск. На следующей неделе должны состоятся «Дни пермского бизнеса», на которых ждут белорусскую делегацию.