Правительству РФ предложили увеличить штраф для родителей за курение их детей

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Родителей предложили штрафовать на 30 тысяч рублей за курение их детей
Родителей предложили штрафовать на 30 тысяч рублей за курение их детей Фото:

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев внес в правительство РФ предложение увеличить штраф для родителей за курение их детей. Он предложил поднять размер штрафа до 30 тысяч рублей.

"Штраф за курение <...> на детской площадке до 30 тысяч. <...> Сейчас если ребенок младше 16 лет и курит, его родителям может грозить штраф до 7 тысяч рублей", - написал Андрей Метелин в своем telegram-канале.

Он также предложил в целом увеличить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей. Этот пункт входит в антитабачный пакет ограничений.

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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев внес в правительство РФ предложение увеличить штраф для родителей за курение их детей. Он предложил поднять размер штрафа до 30 тысяч рублей. "Штраф за курение <...> на детской площадке до 30 тысяч. <...> Сейчас если ребенок младше 16 лет и курит, его родителям может грозить штраф до 7 тысяч рублей", - написал Андрей Метелин в своем telegram-канале. Он также предложил в целом увеличить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей. Этот пункт входит в антитабачный пакет ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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