Правительству РФ предложили увеличить штраф для родителей за курение их детей

Родителей предложили штрафовать на 30 тысяч рублей за курение их детей
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев внес в правительство РФ предложение увеличить штраф для родителей за курение их детей. Он предложил поднять размер штрафа до 30 тысяч рублей.
"Штраф за курение <...> на детской площадке до 30 тысяч. <...> Сейчас если ребенок младше 16 лет и курит, его родителям может грозить штраф до 7 тысяч рублей", - написал Андрей Метелин в своем telegram-канале.
Он также предложил в целом увеличить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей. Этот пункт входит в антитабачный пакет ограничений.
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