В правительство внесли предложение об увеличении штрафа за курение до 15 тыс руб

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Штраф за курение в неположенном месте хотят увеличить до 15 тысяч рублей
Штраф за курение в неположенном месте хотят увеличить до 15 тысяч рублей Фото:

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев внес в правительство РФ предложение об увеличении штрафа для россиян за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей. В подготовке инициативы участвуют депутат Максим Тополин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Пакет антитабачных инициатив уже сформирован и направлен. 

"Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей", — отмечается в одном из пунктов антитабачной инициативы. Основные из них размещены в telegram-канале Метелева.

Это только часть предложений, сформированных в данном ключе. Предлагается также увеличить штраф за повторную продажу вейпов и жидкостей для него. Также предложено увеличить штраф за курение на территории детской площадки.

Ранее "Коммерсант" писал, что правительство России планирует ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. До этого Володин также призывал ввести полный запрет на продажу электронных сигарет. В прошлом году Совфед принял закон о запрете продажи вейпов детям, передает РАПСИ.

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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев внес в правительство РФ предложение об увеличении штрафа для россиян за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей. В подготовке инициативы участвуют депутат Максим Тополин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Пакет антитабачных инициатив уже сформирован и направлен.  "Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей", — отмечается в одном из пунктов антитабачной инициативы. Основные из них размещены в telegram-канале Метелева. Это только часть предложений, сформированных в данном ключе. Предлагается также увеличить штраф за повторную продажу вейпов и жидкостей для него. Также предложено увеличить штраф за курение на территории детской площадки. Ранее "Коммерсант" писал, что правительство России планирует ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. До этого Володин также призывал ввести полный запрет на продажу электронных сигарет. В прошлом году Совфед принял закон о запрете продажи вейпов детям, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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