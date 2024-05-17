В правительство внесли предложение об увеличении штрафа за курение до 15 тыс руб

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев внес в правительство РФ предложение об увеличении штрафа для россиян за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей. В подготовке инициативы участвуют депутат Максим Тополин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Пакет антитабачных инициатив уже сформирован и направлен.
"Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей", — отмечается в одном из пунктов антитабачной инициативы. Основные из них размещены в telegram-канале Метелева.
Это только часть предложений, сформированных в данном ключе. Предлагается также увеличить штраф за повторную продажу вейпов и жидкостей для него. Также предложено увеличить штраф за курение на территории детской площадки.
Ранее "Коммерсант" писал, что правительство России планирует ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. До этого Володин также призывал ввести полный запрет на продажу электронных сигарет. В прошлом году Совфед принял закон о запрете продажи вейпов детям, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.