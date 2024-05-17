В Челябинске инвалидов-пенсионеров выгнали в подъезд из ипотечной квартиры

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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, инвалидное кресло
Пенсионеры инвалиды настаивают на том, что их лишили квартиры без законных оснований Фото:

В Челябинске судебные приставы выгнали семью пенсионеров-инвалидов из ипотечной квартиры в подъезд. Как утверждают жильцы, это было сделано без законных оснований.

«Натурально вышвырнули за дверь. Сосед по площадке простынку дал. Мы расстелили ее и сутки спали», — цитируют слова пенсионеров 31tv.

Издание уточняет, что позднее судебные приставы отменили решение по выселению супругов. Оперативно начала свою проверку прокуратура.

По словам пенсионеров-инвалидов, квартиры их лишили без законных оснований: они выплатили ипотеку в 2011 году, но позднее поменялся банк, с которым нужно было перезаключить договор. После отказа последовало решение суда, согласно которому недвижимость, как залоговую, продали на аукционе. Выселить челябинцев потребовала новая собственница.

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В Челябинске судебные приставы выгнали семью пенсионеров-инвалидов из ипотечной квартиры в подъезд. Как утверждают жильцы, это было сделано без законных оснований. «Натурально вышвырнули за дверь. Сосед по площадке простынку дал. Мы расстелили ее и сутки спали», — цитируют слова пенсионеров 31tv. Издание уточняет, что позднее судебные приставы отменили решение по выселению супругов. Оперативно начала свою проверку прокуратура. По словам пенсионеров-инвалидов, квартиры их лишили без законных оснований: они выплатили ипотеку в 2011 году, но позднее поменялся банк, с которым нужно было перезаключить договор. После отказа последовало решение суда, согласно которому недвижимость, как залоговую, продали на аукционе. Выселить челябинцев потребовала новая собственница.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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