Потерявший контроль водитель устроил смертельное ДТП под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоинспекторы организовали проверку по факту ДТП
Автоинспекторы организовали проверку по факту ДТП Фото:

В Камышлове (Свердловская область) утром 17 мая произошло смертельное ДТП. По словам водителя ВАЗ-2114, столкнувшегося с Hyundai Solaris, ему стало плохо во время обгона. В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля, сообщили URA.RU в УГИБДД Свердловской области.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при обгоне попутного транспортного средства не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Solaris… Мужчина пояснил… в какой-то момент ему стало плохо, он потерял контроль над управлением своего транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

По словам водителя, он пытался уйти от столкновения, вывернув руль, однако избежать аварии не удалось. Пассажирка ВАЗ-2114 скончалась до прибытия медиков. Также в ДТП пострадали водитель ВАЗ-2114, водитель и пассажир Hyundai Solaris. Они с травмами различной степени доставлены в больницу.

Инцидент произошел около трассы Екатеринбург — Тюмень в 09:24. Основная причина аварии будет установлена в ходе следствия, автоинспекторы организовали проверку.

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В Камышлове (Свердловская область) утром 17 мая произошло смертельное ДТП. По словам водителя ВАЗ-2114, столкнувшегося с Hyundai Solaris, ему стало плохо во время обгона. В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля, сообщили URA.RU в УГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при обгоне попутного транспортного средства не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Solaris… Мужчина пояснил… в какой-то момент ему стало плохо, он потерял контроль над управлением своего транспортного средства», — рассказали в ведомстве. По словам водителя, он пытался уйти от столкновения, вывернув руль, однако избежать аварии не удалось. Пассажирка ВАЗ-2114 скончалась до прибытия медиков. Также в ДТП пострадали водитель ВАЗ-2114, водитель и пассажир Hyundai Solaris. Они с травмами различной степени доставлены в больницу. Инцидент произошел около трассы Екатеринбург — Тюмень в 09:24. Основная причина аварии будет установлена в ходе следствия, автоинспекторы организовали проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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