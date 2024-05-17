Глава тюменского района обратился к жителям за помощью

17 мая 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Работы по затариванию мешков грунтом будут вестись на двух участках Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. В соцсети он сообщил, что работы начнутся в 8 утра 18 мая. «Уважаемые жители села Вагай! Вновь обращаюсь к вам — необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. Начало работ в 8.00», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале. Работы будут производиться на двух участках — между стадионом и кладбищем на улице Подгорной и на территории МУП «Ремжилстройсервис». Сидоренко попросил всех откликнувшихся взять с собой запас еды и воды на день и лопаты. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. В соцсети он сообщил, что работы начнутся в 8 утра 18 мая. «Уважаемые жители села Вагай! Вновь обращаюсь к вам — необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. Начало работ в 8.00», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале. Работы будут производиться на двух участках — между стадионом и кладбищем на улице Подгорной и на территории МУП «Ремжилстройсервис». Сидоренко попросил всех откликнувшихся взять с собой запас еды и воды на день и лопаты. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.