Глава тюменского района обратился к жителям за помощью

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Паводок, Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район. Тюмень, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
Работы по затариванию мешков грунтом будут вестись на двух участках Фото:
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Глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. В соцсети он сообщил, что работы начнутся в 8 утра 18 мая.

«Уважаемые жители села Вагай! Вновь обращаюсь к вам — необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. Начало работ в 8.00», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале.

Работы будут производиться на двух участках — между стадионом и кладбищем на улице Подгорной и на территории МУП «Ремжилстройсервис». Сидоренко попросил всех откликнувшихся взять с собой запас еды и воды на день и лопаты.

Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.

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Глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. В соцсети он сообщил, что работы начнутся в 8 утра 18 мая. «Уважаемые жители села Вагай! Вновь обращаюсь к вам — необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. Начало работ в 8.00», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале. Работы будут производиться на двух участках — между стадионом и кладбищем на улице Подгорной и на территории МУП «Ремжилстройсервис». Сидоренко попросил всех откликнувшихся взять с собой запас еды и воды на день и лопаты. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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