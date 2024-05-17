Глава тюменского района обратился к жителям за помощью

Глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. В соцсети он сообщил, что работы начнутся в 8 утра 18 мая.
«Уважаемые жители села Вагай! Вновь обращаюсь к вам — необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. Начало работ в 8.00», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале.
Работы будут производиться на двух участках — между стадионом и кладбищем на улице Подгорной и на территории МУП «Ремжилстройсервис». Сидоренко попросил всех откликнувшихся взять с собой запас еды и воды на день и лопаты.
Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.
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Глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко попросил жителей помочь в затаривании мешков песком для защиты домов от паводка. В соцсети он сообщил, что работы начнутся в 8 утра 18 мая. «Уважаемые жители села Вагай! Вновь обращаюсь к вам — необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. Начало работ в 8.00», — сообщил Сидоренко в своем telegram-канале. Работы будут производиться на двух участках — между стадионом и кладбищем на улице Подгорной и на территории МУП «Ремжилстройсервис». Сидоренко попросил всех откликнувшихся взять с собой запас еды и воды на день и лопаты. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов.