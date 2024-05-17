Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с президентом России Владимиром Путиным Запорожскую АЭС. Он опроверг информацию о том, что он предупреждал главу РФ об опасности быстрого перезапуска Запорожской АЭС.
"Я не делал никаких предупреждений президенту Российской Федерации. Мы обсуждали состояние АЭС и возможные сценарии, но я не давал советов или предупреждений. У каждого из нас своя роль и видение", — сказал Гросси в интервью РИА Новости.
Гросси также уточнил, что в ходе обсуждения с Путиным рассматривались различные аспекты работы АЭС, но без фокуса на конкретный план действий. Он добавил, что статья в New York Times, где упоминалось предупреждение, является скорее интерпретацией автора, чем точным отражением фактов.
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