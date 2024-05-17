RTL: Франция готовит супер-разведчиков, которых хотят отправить на Украину

Французские вооруженные силы готовят новое подразделение бойцов разведки для поддержания наступательных операций. Такие «суперскрытные солдаты» должны будут выявлять опорные пункты противника. По словам немецких журналистов, подобный отряд «пригодился бы на Украине».
Франция принимает участие в учениях НАТО в Эстонии, где и были продемонстрированы данные солдаты. «[Франция] проверяет компетенции нового подразделения, которое бы пригодилось на Украине… [Цель учений] показать России, что вторжение [в Эстонию] будет плохой идеей», — заявил корреспондент немецкой радиостанции RTL.
По его словам, бойцы подразделения могут часами скрываться в кустах благодаря камуфляжу, а следить за противником они планируют с помощью беспилотников. В их обязанности входит выявление пунктов врага, поиск входов в траншеи и координация штурмовых групп.
Издание The Independent ранее заявило, что силы НАТО проводят учения Swift Response под руководством Британии с прицелом на Россию, передает RT. Силы Североатлантического альянса отрабатывают варианты того, на что был бы похож конфликт, начавшийся на восточном фланге НАТО.
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