«Коммерсант»: военного, бросившего гранату в мобилизованных, признали виновным

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобикова. Коллегия признала доказанным, что военный в пьяном виде бросил в подчиненных гранату, в результате чего погибло семь человек.
«Согласно оглашенному вердикту, подсудимый был единогласно признан виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и не заслуживающим снисхождения», — сообщает газета «Коммерсант». По информации издания, уже 21 мая гособвинитель запросит наказание для Лобикова. Ему грозит пожизненный срок.
По версии следствия, ночью 14 января 2023 года, после празднования Старого Нового года, военнослужащий в пьяном виде пошел проверить караулы. Недовольный увиденным, он разбудил солдат в казарме, достал гранату РГД-5 и вынул из нее чеку, предложив подчиненному засунуть ее обратно. После этого Лобиков пошел в коридор и бросил снаряд в соседнюю комнату.
От взрыва гранаты сдетонировали находящиеся там баллоны с газом. От осколков и пожара погибли семь военнослужащих, около десяти получили ранения различной степени тяжести.
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