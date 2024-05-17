Доходы Хилькевич в Instagram* выросли в шесть раз

18 мая 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Анна Хилькевич возглавила топ самых зарабатывающих блогеров в Instagram* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доходы российской актрисы и ведущей Анны Хилькевич в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) за первый квартал 2024 года составили 6,4 млн рублей. Это в шесть раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию приводит Ассоциация блогеров и агентств, которая составила топ крупнейших знаменитостей по доходам от деятельности в этой социальной сети. «Лидером по общему числу доходов и динамике за первый квартал стала Анна Хилькевич. Ее доходы за период выросли на 649% и составили 6,4 млн руб. Причиной роста стало увеличение количества рекламных интеграций в семь раз на фоне общего увеличения количества публикаций на 12%», — пишет « Коммерсант ». Издание уточняет, что в целом рекламные доходы самых зарабатывающих в сети блогеров за первый квартал в Instagram выросли в два раза и достигли 18,6 млн руб. Причиной тому — стабилизация рынка рекламы в соцсетях в целом после всех нововведений, в частности, появления маркировки. Лидером по абсолютному заработку в 2023 году стала Клава Кока с доходом в 21,2 млн рублей. В 2022 году певица заработала 21,8 млн рублей. *Instagram принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доходы российской актрисы и ведущей Анны Хилькевич в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) за первый квартал 2024 года составили 6,4 млн рублей. Это в шесть раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию приводит Ассоциация блогеров и агентств, которая составила топ крупнейших знаменитостей по доходам от деятельности в этой социальной сети. «Лидером по общему числу доходов и динамике за первый квартал стала Анна Хилькевич. Ее доходы за период выросли на 649% и составили 6,4 млн руб. Причиной роста стало увеличение количества рекламных интеграций в семь раз на фоне общего увеличения количества публикаций на 12%», — пишет «Коммерсант». Издание уточняет, что в целом рекламные доходы самых зарабатывающих в сети блогеров за первый квартал в Instagram выросли в два раза и достигли 18,6 млн руб. Причиной тому — стабилизация рынка рекламы в соцсетях в целом после всех нововведений, в частности, появления маркировки. Лидером по абсолютному заработку в 2023 году стала Клава Кока с доходом в 21,2 млн рублей. В 2022 году певица заработала 21,8 млн рублей. *Instagram принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России