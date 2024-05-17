17 мая 2024

Доходы Хилькевич в Instagram* выросли в шесть раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Хилькевич возглавила топ самых зарабатывающих блогеров в Instagram* Фото:

Доходы российской актрисы и ведущей Анны Хилькевич в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) за первый квартал 2024 года составили 6,4 млн рублей. Это в шесть раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию приводит Ассоциация блогеров и агентств, которая составила топ крупнейших знаменитостей по доходам от деятельности в этой социальной сети.

«Лидером по общему числу доходов и динамике за первый квартал стала Анна Хилькевич. Ее доходы за период выросли на 649% и составили 6,4 млн руб. Причиной роста стало увеличение количества рекламных интеграций в семь раз на фоне общего увеличения количества публикаций на 12%», — пишет «Коммерсант».

Издание уточняет, что в целом рекламные доходы самых зарабатывающих в сети блогеров за первый квартал в Instagram выросли в два раза и достигли 18,6 млн руб. Причиной тому — стабилизация рынка рекламы в соцсетях в целом после всех нововведений, в частности, появления маркировки.

Лидером по абсолютному заработку в 2023 году стала Клава Кока с доходом в 21,2 млн рублей. В 2022 году певица заработала 21,8 млн рублей.

*Instagram принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России

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Доходы российской актрисы и ведущей Анны Хилькевич в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) за первый квартал 2024 года составили 6,4 млн рублей. Это в шесть раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию приводит Ассоциация блогеров и агентств, которая составила топ крупнейших знаменитостей по доходам от деятельности в этой социальной сети. «Лидером по общему числу доходов и динамике за первый квартал стала Анна Хилькевич. Ее доходы за период выросли на 649% и составили 6,4 млн руб. Причиной роста стало увеличение количества рекламных интеграций в семь раз на фоне общего увеличения количества публикаций на 12%», — пишет «Коммерсант». Издание уточняет, что в целом рекламные доходы самых зарабатывающих в сети блогеров за первый квартал в Instagram выросли в два раза и достигли 18,6 млн руб. Причиной тому — стабилизация рынка рекламы в соцсетях в целом после всех нововведений, в частности, появления маркировки. Лидером по абсолютному заработку в 2023 году стала Клава Кока с доходом в 21,2 млн рублей. В 2022 году певица заработала 21,8 млн рублей. *Instagram принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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