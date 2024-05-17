Куда жители Тюменской области могут дешево слетать в июне

OneTwoTrip: тюменцы в июне дешево могут улететь в Пермь и Набережные Челны

18 мая 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Тюменцам в июне предлагают улететь в Пермь за 4 500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для жители Тюменской области в июне самыми дешевыми авианаправлениями стали Пермь и Набережные Челны. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 4 500 до 4 700 рублей. «Жители Тюменской области в июне могут выгодно слетать в Пермь — перелет в одну сторону обойдется примерно в 4 500 рублей. Почти столько же, или 4 700 рублей, стоит билет в Набережные Челны», — сообщили аналитики сервиса. Томск, Москва и Санкт-Петербург также вошли в топ-5 самых дешевых внутренних авианаправлений для жителей региона в начале лета. Стоимость полета в города составит в среднем от 6 500 до 8 000 рублей. За границу в июне жители Тюменской области недорого могут отправиться в Ереван (Армения) — 13 000 рублей за билет в одну сторону. За 15 000 рублей можно оформить билет в Ташкент (Узбекистан), а за 16 000 — в Самарканд (Узбекистан). В пятерку также вошли Минск (Белоруссия) — 18 000 рублей в одну сторону и Астана (Казахстан) — 19 000 рублей. Жители Тюменской области для отдыха в майские праздники выбрали Москву. Билет в одну сторону не превысил 6 300 рублей. На столицу России пришлось 21,2% всех авиабронирований у тюменцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для жители Тюменской области в июне самыми дешевыми авианаправлениями стали Пермь и Набережные Челны. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 4 500 до 4 700 рублей. «Жители Тюменской области в июне могут выгодно слетать в Пермь — перелет в одну сторону обойдется примерно в 4 500 рублей. Почти столько же, или 4 700 рублей, стоит билет в Набережные Челны», — сообщили аналитики сервиса. Томск, Москва и Санкт-Петербург также вошли в топ-5 самых дешевых внутренних авианаправлений для жителей региона в начале лета. Стоимость полета в города составит в среднем от 6 500 до 8 000 рублей. За границу в июне жители Тюменской области недорого могут отправиться в Ереван (Армения) — 13 000 рублей за билет в одну сторону. За 15 000 рублей можно оформить билет в Ташкент (Узбекистан), а за 16 000 — в Самарканд (Узбекистан). В пятерку также вошли Минск (Белоруссия) — 18 000 рублей в одну сторону и Астана (Казахстан) — 19 000 рублей. Жители Тюменской области для отдыха в майские праздники выбрали Москву. Билет в одну сторону не превысил 6 300 рублей. На столицу России пришлось 21,2% всех авиабронирований у тюменцев.