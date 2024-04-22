Аналитики назвали выгодное авианаправление для тюменцев в майские праздники

OneTwoTrip: тюменцы в праздники смогут слетать в Москву за 6 300 рублей

23 апреля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Из Тюмени в Москву в праздники можно улететь за 6 300 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области для отдыха в майские праздники выбрали Москву. Билет в одну сторону не превысит 6 300 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики OneTwoTrip. «Жители Тюменской области на майские праздники недорого могут слетать в Москву. Билет в одну сторону на человека будет стоить 6 300 рублей. Столица стала и самым популярным направлением на праздники у тюменцев. На нее пришлось 21,2% всех авиабронирований», — сообщили аналитики сервиса. В список популярных направлений вошел также Санкт-Петербург с долей бронирований в 13,5%, Сочи (12,4%), Новый Уренгой (7,1%) и Нижневартовск (5%). В топ-10 вошли Салехард (4,0%), Ноябрьск (3,7%), Минеральные Воды (3,5%), Казань (3,2%) и Екатеринбург (3,0%). Дешевле всего из Тюмени можно улететь в Урай. Перелет в одну сторону обойдется в 4 700 рублей. Также среди выгодных направлений по стране оказались Набережные Челны (5 100 рублей), Пермь (6 100 рублей) и Ханты-Мансийск (6 500 рублей). Летом 2024 года слетать из Тюмени в Москву можно будет в среднем за 7 200 рублей. Цены на перелеты упали в среднем на 10%. При этом в марте 2024 года перелеты из Тюмени в Сочи подскочили в цене почти в два раза — 11 200 рублей на рейс без багажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области для отдыха в майские праздники выбрали Москву. Билет в одну сторону не превысит 6 300 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики OneTwoTrip. «Жители Тюменской области на майские праздники недорого могут слетать в Москву. Билет в одну сторону на человека будет стоить 6 300 рублей. Столица стала и самым популярным направлением на праздники у тюменцев. На нее пришлось 21,2% всех авиабронирований», — сообщили аналитики сервиса. В список популярных направлений вошел также Санкт-Петербург с долей бронирований в 13,5%, Сочи (12,4%), Новый Уренгой (7,1%) и Нижневартовск (5%). В топ-10 вошли Салехард (4,0%), Ноябрьск (3,7%), Минеральные Воды (3,5%), Казань (3,2%) и Екатеринбург (3,0%). Дешевле всего из Тюмени можно улететь в Урай. Перелет в одну сторону обойдется в 4 700 рублей. Также среди выгодных направлений по стране оказались Набережные Челны (5 100 рублей), Пермь (6 100 рублей) и Ханты-Мансийск (6 500 рублей). Летом 2024 года слетать из Тюмени в Москву можно будет в среднем за 7 200 рублей. Цены на перелеты упали в среднем на 10%. При этом в марте 2024 года перелеты из Тюмени в Сочи подскочили в цене почти в два раза — 11 200 рублей на рейс без багажа.