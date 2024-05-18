Генерал ВС РФ объяснил, зачем России нужен Харьков

Взятие Харькова важно, потому что там находится один из крупнейших центров оборонной промышленности Украины. Еще продвижение ВС РФ на этом направлении позволит создать санитарную зону. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«Взяв Харьков, российская армия получит ключи ко многим стратегическим объектам. Ведь это крупный административно-промышленный центр, здесь сосредоточена крупная оборонная промышленность. Это, прежде всего, танкоремонтные заводы”, – заявил Айтеч Бижев в разговоре с изданием “Ридус”. Он отметил, что также в Харькове находится академия, которая во времена СССР выпускала инженеров войск противовоздушной обороны.
Генерал-лейтенант добавил, что продвижение на харьковском направлении позволит создать специальную санитарную зону. Ее цель – отодвинуть украинские расчеты, чтобы они не обстреливали Белгород. Также он считает, что освобождение Харькова будет иметь еще и моральное значение, ведь до 1934 город был столицей Украинской ССР.
Еще наступление на Харьков вынуждает Украину перебрасывать резервы с других направлений. Например, так произошло в середине мая. Тогда в район были отправлены две бригады ВСУ, пишет RT.
Продвижение ВС РФ в Харьковской области началось примерно 6 мая. Тогда группировка “Север” освободила несколько населенных пунктов. Подробности о том, что перешло под контроль России, – в материале URA.RU.
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