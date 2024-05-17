Что происходит в Харьковской области на фоне заявления Путина о городе: главное с начала мая

Российская армия с начала мая ведет активное продвижение и освобождение территорий на Харьковском направлении. URA.RU приводит хронологию важнейших событий к 18 мая.
Под контроль РФ 6 и 8 мая перешли два населенных пункта
Продвижение российской армии на Харьковском направлении началось 6 мая с освобождения первых населенных пунктов. Группировка «Запад» освободила населенный пункт Котляровка. В Минобороны РФ также сообщили, что в ДНР под контроль России перешло Соловьево.
Позднее 8 мая ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Во взятии участвовали все те же бойцы группировки «Запад».
Наступление ВС РФ на Волчанск 10 мая
Украинские военные заявили о мощном наступлении армии России на Волчанск 10 мая. Позднее информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас в регионе идут интенсивные боевые действия.
Военная тревога в Харьковской области началась с утра 10 мая и продлилась более девяти часов. «Военкоры Русской весны» отметили, что с начала спецоперации она является самой продолжительной.
В связи с этим в Волчанске началась эвакуация населения, включая всех детей. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем telegram-канале призвал жителей приграничных пунктов спуститься в укрытия.
Военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко в беседе с URA.RU рассказал, что Киев вынудил российскую армию перейти в наступление на Харьковском направлении — оттуда они обстреливают Белгородскую, Брянскую, Курскую область. Он добавил, что российская армия будет продвигаться по флангам, изолируя театр боевых действий. Военные будут разрушать логистику поставок оружия и припасов ВСУ, перекрывать дороги, опорные пункты, укрепрайоны, чтобы в итоге взять город в окружение.
Артиллерия РФ разносит оборону ВСУ 12 мая
Российская артиллерия подавляет оборонительные рубежи ВСУ в Харьковской области, уничтожая опорники и склады украинской армии. Командир подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис» сообщил, что противник атакуется круглосуточно, а все задачи российских подразделений успешно выполняются.
Корреспондент Семен Пегов заявил, что первый день активного наступления ВС РФ прошел удачно. Он уточнил, что противник не ожидал, что российская армия начнет наступать со стороны Белгорода.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил мощную атаку на технику и бойцов ВСУ — 12 мая произошел взрыв в городе Чугуев. Удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ. Также, по словам Лебедева, были нанесены удары между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он подчеркнул, что удар был таким мощным, что его было слышно даже в центре города.
В Харьковской области продолжается эвакуация населения. Полицейские региона вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. В течение 10—11 мая было эвакуировано 970 человек.
На Западе отреагировали на действия России на фронте. По данным издания The New York Times, Киев рискует потерять большую часть армии, если продолжит удерживать позиции в Харьковщине. В издании подчеркнули, что ближайшие недели могут стать для ВСУ очень мрачными.
Освобождение еще двух населенных пунктов 15 мая
ВС РФ взяли под контроль в Харьковской области населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Об этом Минобороны страны заявило 15 мая. Уточняется также, что группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Гранов и других населенных пунктов. Помимо этого, ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника.
В связи с этим украинская армия вынуждена перебрасывать свои резервы в Харьковскую область с других направлений, в том числе немецкие танки Leopard. Также переброске подвергаются шведские боевые машины CV 90. При отступлении из населенных пунктов подразделения ВСУ активно минируют местность. Украинские войска устанавливают мины в жилых домах и подвалах.
Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев заявил, что в скором времени ВС РФ возьмут под контроль Волчанск. По его словам, украинская армия уже открыто признает его потерю.
В Пентагоне выразили беспокойство по ситуации на Харьковском направлении. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер признал, что Россия добилась определенных успехов на поле боя. Он считает, что поражение ВСУ связано с паузой в оказании военной помощи Киеву.
Зеленский прибыл в Харьков 16 мая
Украинский лидер провел в Харькове заседание, в ходе которого он обсудил обстановку на фронте на фоне российского наступления. Он также назвал ситуацию на харьковском направлении контролируемой. Визит Зеленского прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал поезду президента в город последней.
Глава Украины в интервью ABC News обвинил весь мир в начале спецоперации РФ. Он считает, что теперь другие государства обязаны помочь разрешить этот конфликт. Спасти Киев от потери Харькова могут поставки двух ЗРК Patriot – так считает Зеленский.
Российские бойцы, зашедшие в Волчанск Харьковской области, показали видео, на котором они берут в плен военных ВСУ. В Mash сообщили, что армия РФ настолько быстро прорвалась в город, что не все украинские боевики успели сбежать.
Путин 17 мая заявил, что Россия не планирует брать Харьков
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай сообщил, что армия РФ на сегодняшний день не планирует брать Харьков. Он отметил, что в начале российской операции на харьковском направлении виновны киевские власти. По его словам, такой шаг является ответной мерой на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ.
Полковник в отставке Виктор Литовкин на заявление Путина сообщил корреспонденту URA.RU, что санитарная зона, которую создает Россия в Харьковской области, должна проходить на 300 км в глубину, и в нее входит столица региона. Только так можно обезопасить от ударов ВСУ Курскую, Воронежскую и Белгородскую области.
По последним данным, в Харьковской области российские войска освободили более 200 квадратных километров, также частично освобождена северная часть региона. Продолжаются зачистки Волчанска от боевиков ВСУ. Кроме того, в рядах украинских сил паника, многие из военных дезертируют, не желая воевать с Россией. В ходе штурма поселка Стрелечье ВСУ быстро отступали и сдавались в плен ВС РФ. По информации Министерства обороны РФ, от ВСУ за неделю освобождено 12 населенных пунктов в Харьковской области.
Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с URA.RU заявил, что армия РФ приближается к окружению Харькова. На этом направлении, после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, нет больше серьезных оборонительных сооружений. Российские вооруженные силы уже на пути к окружению Купянска, отметил эксперт.
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