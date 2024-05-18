Взрыв произошел на военном аэродроме ВСУ в Миргороде

ВС РФ атаковали аэродром и промзону в Миргороде Полтавской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам… Один из прилетов был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе. Он был очень сильным, слышали даже на противоположном конце города”, – заявил Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что два удара были зафиксированы в районе аэродрома. Произошла сильная детонация.
Ранее в российском подполье заявили, что ВС РФ ударили по порту в Одесской области. Там готовят безэкипажные катера, которые потом плавают в Черном море. Также был нансен удар по воинской части. Вероятно, был уничтожен склад с боеприпасами, передает RT.
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