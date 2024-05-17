Подполье: ВС РФ ударили по порту в Одесской области, где готовят беспилотники

ВС РФ ударили по порту в Одесской области
Российские солдаты ударили по порту города Южный в Одесской области. Об этом сообщает подполье.
"ВС РФ нанесли удар по порту города Южный Одесской области, где готовят безэкипажные катера", - рассказали в российском подполье. Их слова передает РИА Новости.
Минобороны РФ также сегодня публиковало кадры того, как безэкипажные катера уничтожаются российскими солдатами на территории Черного моря. До этого Киев использовал беспилотники для атаки по Крыму и другим российским территориям.
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