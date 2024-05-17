17 мая 2024

В Курганской области тысячи домов в СНТ остаются затопленными

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, деревня, дача, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дом, подтопление
Свыше 5 тысяч домов в СНТ остаются подтопленными Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане и области тысячи домов в садовых товариществах остаются затопленными. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«На 18 мая остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Курганской области 164 жилых и 5542 дачных дома. Также в зоне паводка находятся четыре низководных моста и 12 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении представителей МЧС.

За прошедшие сутки вода ушла в Кургане из 60 жилых домов. Также освободились от воды 21 приусадебный участок и шесть участков автодорог, отметили представители ведомства.

Ранее уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжал снижаться. За два дня он упал более, чем на 20 см и составил 637 см.

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В Кургане и области тысячи домов в садовых товариществах остаются затопленными. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «На 18 мая остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Курганской области 164 жилых и 5542 дачных дома. Также в зоне паводка находятся четыре низководных моста и 12 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении представителей МЧС. За прошедшие сутки вода ушла в Кургане из 60 жилых домов. Также освободились от воды 21 приусадебный участок и шесть участков автодорог, отметили представители ведомства. Ранее уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжал снижаться. За два дня он упал более, чем на 20 см и составил 637 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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