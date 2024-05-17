В Курганской области тысячи домов в СНТ остаются затопленными

В Кургане и области тысячи домов в садовых товариществах остаются затопленными. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«На 18 мая остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Курганской области 164 жилых и 5542 дачных дома. Также в зоне паводка находятся четыре низководных моста и 12 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении представителей МЧС.
За прошедшие сутки вода ушла в Кургане из 60 жилых домов. Также освободились от воды 21 приусадебный участок и шесть участков автодорог, отметили представители ведомства.
Ранее уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжал снижаться. За два дня он упал более, чем на 20 см и составил 637 см.
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В Кургане и области тысячи домов в садовых товариществах остаются затопленными. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «На 18 мая остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Курганской области 164 жилых и 5542 дачных дома. Также в зоне паводка находятся четыре низководных моста и 12 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении представителей МЧС. За прошедшие сутки вода ушла в Кургане из 60 жилых домов. Также освободились от воды 21 приусадебный участок и шесть участков автодорог, отметили представители ведомства. Ранее уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжал снижаться. За два дня он упал более, чем на 20 см и составил 637 см.