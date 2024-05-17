В Курганской области тысячи домов в СНТ остаются затопленными

18 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Свыше 5 тысяч домов в СНТ остаются подтопленными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане и области тысячи домов в садовых товариществах остаются затопленными. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «На 18 мая остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Курганской области 164 жилых и 5542 дачных дома. Также в зоне паводка находятся четыре низководных моста и 12 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении представителей МЧС. За прошедшие сутки вода ушла в Кургане из 60 жилых домов. Также освободились от воды 21 приусадебный участок и шесть участков автодорог, отметили представители ведомства. Ранее уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжал снижаться. За два дня он упал более, чем на 20 см и составил 637 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане и области тысячи домов в садовых товариществах остаются затопленными. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «На 18 мая остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Курганской области 164 жилых и 5542 дачных дома. Также в зоне паводка находятся четыре низководных моста и 12 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении представителей МЧС. За прошедшие сутки вода ушла в Кургане из 60 жилых домов. Также освободились от воды 21 приусадебный участок и шесть участков автодорог, отметили представители ведомства. Ранее уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжал снижаться. За два дня он упал более, чем на 20 см и составил 637 см.