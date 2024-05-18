Суд заставил российскую структуру IKEA отдать государству деньги, выведенные за границу

«Коммерсант»: суд заставил IKEA выплатить 12,9 млрд за перевод денег из России

18 мая 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Суд постановил изъять в пользу государства 2,9 миллиарда рублей, полученных при покупке остатков товаров IKEA Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Перевод за границу денег, которые получены с продажи товаров IKEA в России, признан безнравственным. Такое решение вынес Арбитражный суд Мособласти по требованию ФНС. В итоге российскую структуру компании обязали выплатить 12,9 миллиарда рублей, пишет газета «Коммерсант». «Оказалось, что оплата по этой сделке (12,9 миллиарда рублей) по поручению „Торга“ (российская структура IKEA — прим. URA.RU) была произведена на зарубежные счета Fami. Эти действия структур шведского ритейлера ФНС расценила как „сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности“», — говорится в материале. Решение суда по этому дело было вынесено 16 мая . Согласно ему, «Торг» должен уплатить в пользу государства больше 10 миллиардов рублей. При этом сама компания настаивала, что эта сумма не использовалась для договора займа с Fami. У ФНС возникли претензии после того, как товарные запасы ушедшей IKEA выкупил «Яндекс Маркет». Для сделки Яндекс в лице ООО «Маркет.Трейд» должен был перечислить 12,9 миллиарда рублей на зарубежные счета аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited. «Коммерсант» отмечает, что после такого решения суда государство может больше ссылаться на антисоциальность сделок, чтобы изымать деньги в свою пользу. Однако партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай отметил, что признание сделки такой еще не означает действие специальной статьи, согласно которой государство забирает себе деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перевод за границу денег, которые получены с продажи товаров IKEA в России, признан безнравственным. Такое решение вынес Арбитражный суд Мособласти по требованию ФНС. В итоге российскую структуру компании обязали выплатить 12,9 миллиарда рублей, пишет газета «Коммерсант». «Оказалось, что оплата по этой сделке (12,9 миллиарда рублей) по поручению „Торга“ (российская структура IKEA — прим. URA.RU) была произведена на зарубежные счета Fami. Эти действия структур шведского ритейлера ФНС расценила как „сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности“», — говорится в материале. Решение суда по этому дело было вынесено 16 мая. Согласно ему, «Торг» должен уплатить в пользу государства больше 10 миллиардов рублей. При этом сама компания настаивала, что эта сумма не использовалась для договора займа с Fami. У ФНС возникли претензии после того, как товарные запасы ушедшей IKEA выкупил «Яндекс Маркет». Для сделки Яндекс в лице ООО «Маркет.Трейд» должен был перечислить 12,9 миллиарда рублей на зарубежные счета аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited. «Коммерсант» отмечает, что после такого решения суда государство может больше ссылаться на антисоциальность сделок, чтобы изымать деньги в свою пользу. Однако партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай отметил, что признание сделки такой еще не означает действие специальной статьи, согласно которой государство забирает себе деньги.