Россия пойдет на уступки Казахстану, несмотря на собственный запрет

Россия увеличит квоту на сахар на 100 тысяч тонн для Казахстана

18 мая 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Россия планирует поставлять Казахстану на 100 тысяч тонн больше сахара Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россия увеличит на 100 тысяч тонн квоту на сахар для Казахстана из-за летнего пика потребления продукта. Такая договоренность была достигнута в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука. Однако ранее правительство РФ приняло постановление о введение временного запрета на вывоз сахара. «Несмотря на достаточный объем запасов на складах в республике, в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара — казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тысяч тонн», — передает ТАСС информацию со встречи в Казани. Ранее объем поставок сахара в Казахстан был на отметке в 120 тысяч тонн. Предварительное согласие на экспорт было получено, теперь вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 мая. До этого правительство РФ ввело временный запрет на вывоз сахара до конца лета 2024 года. Также и казахстанские власти в начале мая ввели временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года, чтобы обеспечить внутренний рынок. На встрече в Казани также обсуждался вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из РФ в республику. На данный момент вывоз пиломатериалов автотранспортом осуществляется только через шесть пунктов на границе двух стран. Кроме того, в ходе встречи было достигнуто соглашение о налаживании взаимодействия по оформлению электронных паспортов на транспортные средства, используемые в торговле между странами. Обсуждались также стратегические вопросы, включая строительство Шульбинской ГЭС и использование вод Иртыша. Дополнительно, в рамках укрепления двусторонних отношений, состоялась встреча между Сериком Жумангариным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия увеличит на 100 тысяч тонн квоту на сахар для Казахстана из-за летнего пика потребления продукта. Такая договоренность была достигнута в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука. Однако ранее правительство РФ приняло постановление о введение временного запрета на вывоз сахара. «Несмотря на достаточный объем запасов на складах в республике, в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара — казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тысяч тонн», — передает ТАСС информацию со встречи в Казани. Ранее объем поставок сахара в Казахстан был на отметке в 120 тысяч тонн. Предварительное согласие на экспорт было получено, теперь вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 мая. До этого правительство РФ ввело временный запрет на вывоз сахара до конца лета 2024 года. Также и казахстанские власти в начале мая ввели временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года, чтобы обеспечить внутренний рынок. На встрече в Казани также обсуждался вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из РФ в республику. На данный момент вывоз пиломатериалов автотранспортом осуществляется только через шесть пунктов на границе двух стран. Кроме того, в ходе встречи было достигнуто соглашение о налаживании взаимодействия по оформлению электронных паспортов на транспортные средства, используемые в торговле между странами. Обсуждались также стратегические вопросы, включая строительство Шульбинской ГЭС и использование вод Иртыша. Дополнительно, в рамках укрепления двусторонних отношений, состоялась встреча между Сериком Жумангариным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.