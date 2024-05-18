Зеленский попросил Китай поучаствовать в переговорах по Украине без России

Зеленский попросил Китай поучаствовать в конференции в Швейцарии по Украине

18 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Зеленский надеется, что Китай сможет надавить на Россию Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай и страны Глобального Юга присоединиться к мирной конференции, которая состоится в Швейцарии в июне. О своем желании он заявил в интервью агентству AFP. «Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в саммите мира», — сказал Зеленский, подчеркивая влияние Пекина и других мировых игроков на Россию. Он также выразил надежду на то, что участие КНР поможет «найти баланс» в решении конфликта. В то же время президент РФ Владимир Путин в пятницу в Харбине выразил готовность России участвовать в мирных переговорах по Украине, отметив, что Россию не приглашают на конференцию в Швейцарии. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность участия Китая в этом мероприятии. Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает идею международной мирной конференции при условии признания ее Москвой и Киевом и равного участия обеих сторон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай и страны Глобального Юга присоединиться к мирной конференции, которая состоится в Швейцарии в июне. О своем желании он заявил в интервью агентству AFP. «Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в саммите мира», — сказал Зеленский, подчеркивая влияние Пекина и других мировых игроков на Россию. Он также выразил надежду на то, что участие КНР поможет «найти баланс» в решении конфликта. В то же время президент РФ Владимир Путин в пятницу в Харбине выразил готовность России участвовать в мирных переговорах по Украине, отметив, что Россию не приглашают на конференцию в Швейцарии. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность участия Китая в этом мероприятии. Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает идею международной мирной конференции при условии признания ее Москвой и Киевом и равного участия обеих сторон.