Смерть женщины на пожаре в магнитогорском ТЦ переросла в уголовное дело

В Челябинской области по факту гибели женщины во время пожара в торговом центре «Каскад» в Магнитогорске 18 мая возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР).
«Следователи регионального СКР выясняют обстоятельства возгорания в одном из торговых комплексов Магнитогорска… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть первой статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
На месте работают следователи-криминалисты. Они установят причины пожара и дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центре.
Пожар в ТК «Каскад» в Магнитогорске произошел 18 мая утром. На третьем этаже загорелся магазин напольных покрытий и хозтоваров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Из здания эвакуировались 12 человек. Пожар локализован, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
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