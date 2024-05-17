В Надыме (ЯНАО) задержали всех предположительных людей, причастных к конфликту с поножовщиной в баре. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОМВД района. Ранее сообщалось, что в результате скандала один из мужчин получил ножевое ранение.
"В дежурную часть ОМВД России «Надымский» 18 мая в ночное время поступило сообщение о ножевом ранении в одном из баров города. На него незамедлительно выехали сотрудники полиции. Сейчас предположительные участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", — рассказала пресс-служба ведомства.
Предварительно, между двумя мужчинами — гражданами РФ во время распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате один мужчина нанес другому ножевое ранение.
Сообщалось, что трагедия произошла в караоке-баре Надыма. Двое гостей затеяли ссору, в результате которой один из них получил удар ножом в живот. Затем нападавший попытался скрыться в толпе, однако его остановил случайный мужчина. В результате приехала полиция и преступника увезли в отделение. Информацию ранее опубликовали в соцсетях, однако после ее удалили.
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