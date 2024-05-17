17 мая 2024

В ХМАО жители пожаловались на отсутствие приватности в уборных детской школы искусств. Фото

Жители Пыть-Яха возмущены отсутствием перегородок в туалете местной ДШИ
© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей Пыть-Яха появились претензии к туалету в ДШИ
У жителей Пыть-Яха появились претензии к туалету в ДШИ Фото:

Жители обнаружили в детской школе искусств Пыть-Яха мужской туалет без перегородок и пожаловались на отсутствие приватности. При этом, как рассказал URA.RU один из горожан на условиях анонимности, руководство недавно установило внешнюю подсветку за 2,5 миллиона рублей, но не подумало о кабинках.

«В туалете на три унитаза нет ни одной перегородки. Дети стесняются им пользоваться, боясь спровоцировать буллинг. А если взрослый зайдет, когда там мальчики? Неужели можно потратить 2,5 миллиона рублей на дорогостоящую подсветку и не установить кабинки?» — недоумевает инсайдер.

В доказательство своих слов информатор прислал фотографии туалета. Местный ТРК «Пыть-Яхинформ» 26 апреля снял сюжет о проведении общественной приемке подсветки здания ДШИ. Стоимость совпадает.

В администрацию Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.

В туалете ДШИ не хватает перегородок
В туалете ДШИ не хватает перегородок
Фото:

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Жители обнаружили в детской школе искусств Пыть-Яха мужской туалет без перегородок и пожаловались на отсутствие приватности. При этом, как рассказал URA.RU один из горожан на условиях анонимности, руководство недавно установило внешнюю подсветку за 2,5 миллиона рублей, но не подумало о кабинках. «В туалете на три унитаза нет ни одной перегородки. Дети стесняются им пользоваться, боясь спровоцировать буллинг. А если взрослый зайдет, когда там мальчики? Неужели можно потратить 2,5 миллиона рублей на дорогостоящую подсветку и не установить кабинки?» — недоумевает инсайдер. В доказательство своих слов информатор прислал фотографии туалета. Местный ТРК «Пыть-Яхинформ» 26 апреля снял сюжет о проведении общественной приемке подсветки здания ДШИ. Стоимость совпадает. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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