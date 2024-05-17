Жители обнаружили в детской школе искусств Пыть-Яха мужской туалет без перегородок и пожаловались на отсутствие приватности. При этом, как рассказал URA.RU один из горожан на условиях анонимности, руководство недавно установило внешнюю подсветку за 2,5 миллиона рублей, но не подумало о кабинках.
«В туалете на три унитаза нет ни одной перегородки. Дети стесняются им пользоваться, боясь спровоцировать буллинг. А если взрослый зайдет, когда там мальчики? Неужели можно потратить 2,5 миллиона рублей на дорогостоящую подсветку и не установить кабинки?» — недоумевает инсайдер.
В доказательство своих слов информатор прислал фотографии туалета. Местный ТРК «Пыть-Яхинформ» 26 апреля снял сюжет о проведении общественной приемке подсветки здания ДШИ. Стоимость совпадает.
В администрацию Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.
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