17 мая 2024

Из Челябинской области за день принудительно выдворили 21 мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды в местах пребывания мигрантов в Челябинске продолжаются (фото из архива)
Рейды в местах пребывания мигрантов в Челябинске продолжаются (фото из архива) Фото:

В Челябинской области сотрудники полиции продолжают проверять места пребывания иностранных граждан. Только за день из региона принудительно отправили на родину 21 иностранца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Челябинской области сотрудниками полиции продолжают массированные проверки мест концентрации, притяжения, пребывания иностранных граждан в гостиницах, общежитиях, хостелах, строительных объектах, рынках и в теплицах… За один день принудительно отправили на родину 21 иностранца», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В этом году почти на четверть выросло количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции. На десять процентов больше привлечено к административной ответственности мигрантов за нарушение режима пребывания в РФ. За несоблюдение российского законодательства закрыт въезд в РФ более тысячи иностранцам. Прекращено российское гражданство 17-и уроженцам ближнего зарубежья.

В Челябинске полицейские ранее выявили две квартиры, где фиктивно были зарегистрированы 66 мигрантов. На собственников жилья возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде, мужчина под обязательном о явке, сообщили в пресс-службе челябинской полиции.

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В Челябинской области сотрудники полиции продолжают проверять места пребывания иностранных граждан. Только за день из региона принудительно отправили на родину 21 иностранца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «В Челябинской области сотрудниками полиции продолжают массированные проверки мест концентрации, притяжения, пребывания иностранных граждан в гостиницах, общежитиях, хостелах, строительных объектах, рынках и в теплицах… За один день принудительно отправили на родину 21 иностранца», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В этом году почти на четверть выросло количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции. На десять процентов больше привлечено к административной ответственности мигрантов за нарушение режима пребывания в РФ. За несоблюдение российского законодательства закрыт въезд в РФ более тысячи иностранцам. Прекращено российское гражданство 17-и уроженцам ближнего зарубежья. В Челябинске полицейские ранее выявили две квартиры, где фиктивно были зарегистрированы 66 мигрантов. На собственников жилья возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде, мужчина под обязательном о явке, сообщили в пресс-службе челябинской полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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