Из Челябинской области за день принудительно выдворили 21 мигранта

В Челябинской области сотрудники полиции продолжают проверять места пребывания иностранных граждан. Только за день из региона принудительно отправили на родину 21 иностранца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«В Челябинской области сотрудниками полиции продолжают массированные проверки мест концентрации, притяжения, пребывания иностранных граждан в гостиницах, общежитиях, хостелах, строительных объектах, рынках и в теплицах… За один день принудительно отправили на родину 21 иностранца», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
В этом году почти на четверть выросло количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции. На десять процентов больше привлечено к административной ответственности мигрантов за нарушение режима пребывания в РФ. За несоблюдение российского законодательства закрыт въезд в РФ более тысячи иностранцам. Прекращено российское гражданство 17-и уроженцам ближнего зарубежья.
В Челябинске полицейские ранее выявили две квартиры, где фиктивно были зарегистрированы 66 мигрантов. На собственников жилья возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде, мужчина под обязательном о явке, сообщили в пресс-службе челябинской полиции.
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