17 мая 2024

На автозаправке в Сургуте произошла утечка топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте сломалась бензоколонка
В Сургуте сломалась бензоколонка Фото:

На АЗС в Сургуте (ХМАО) сломался автомат с топливом. Это случилось на Югорском тракте. Об этом сообщили очевидцы.

"Автозаправочная станция на Югорском тракте. Сломалась колонка, бензин льется ручьем. Владельцы авто остановили залив оплаченного топлива. А вот что делать с оплаченным, но не залитым в бак топливом?" — написала очевидица в telegram-канале "КИнформ".

По данным МЧС, при проливе нефтепродуктов оператор обязан прекратить все технологические операции. После этого нужно освободить территорию АЗС от автотранспорта, удалить пролитый нефтепродукт, место пролива засыпать песком. При невозможности ликвидировать аварийную ситуацию своими силами нужно сообщить диспетчеру нефтебазы и вызвать аварийную службу.

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На АЗС в Сургуте (ХМАО) сломался автомат с топливом. Это случилось на Югорском тракте. Об этом сообщили очевидцы. "Автозаправочная станция на Югорском тракте. Сломалась колонка, бензин льется ручьем. Владельцы авто остановили залив оплаченного топлива. А вот что делать с оплаченным, но не залитым в бак топливом?" — написала очевидица в telegram-канале "КИнформ". По данным МЧС, при проливе нефтепродуктов оператор обязан прекратить все технологические операции. После этого нужно освободить территорию АЗС от автотранспорта, удалить пролитый нефтепродукт, место пролива засыпать песком. При невозможности ликвидировать аварийную ситуацию своими силами нужно сообщить диспетчеру нефтебазы и вызвать аварийную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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