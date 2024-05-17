17 мая 2024

Челябинцев предупредили об опасной погоде

В Челябинскую область придет сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинск придет непогода
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В Челябинской области 19 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Днем 19 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз Челябинского гидрометцентра. Жителей просят принять меры личной безопасности.

Синоптики ранее предупредили о заморозках в Челябинской области в ночь на 18 мая. Температура воздуха, по данным регионального гидрометеоцентра, опускалась до минус двух градусов.

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В Челябинской области 19 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Днем 19 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз Челябинского гидрометцентра. Жителей просят принять меры личной безопасности. Синоптики ранее предупредили о заморозках в Челябинской области в ночь на 18 мая. Температура воздуха, по данным регионального гидрометеоцентра, опускалась до минус двух градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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