Челябинцев предупредили об опасной погоде

В Челябинской области 19 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Днем 19 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале со ссылкой на прогноз Челябинского гидрометцентра. Жителей просят принять меры личной безопасности.
Синоптики ранее предупредили о заморозках в Челябинской области в ночь на 18 мая. Температура воздуха, по данным регионального гидрометеоцентра, опускалась до минус двух градусов.
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