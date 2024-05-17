Екатеринбуржца, зарезавшего девушку на улице, задержали

18 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Убийца сотрудницы «Сбербанка» задержан Фото: Сергей Бодров © URA.RU Екатеринбуржца, который зарезал знакомую девушку на ул. Победы, задержали в одном из дворов на Уралмаше. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина нанес несколько ударов ножом, а затем скрылся с места преступления. Но оперативники смогли поймать его в одном из дворов», — пояснил инсайдер агентства. Подозреваемый выбросил нож. Сейчас силовики ищут его. К поискам подключили кинологов, передает корреспондент URA.RU с места событий. По словам очевидцев, убитую звали Анна. Она могла работать в «Сбербанке». На место ЧП приезжали ее родственники. Они отказались от общения с прессой. URA.RU обратилось за комментариями в СУ СКР по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржца, который зарезал знакомую девушку на ул. Победы, задержали в одном из дворов на Уралмаше. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина нанес несколько ударов ножом, а затем скрылся с места преступления. Но оперативники смогли поймать его в одном из дворов», — пояснил инсайдер агентства. Подозреваемый выбросил нож. Сейчас силовики ищут его. К поискам подключили кинологов, передает корреспондент URA.RU с места событий. По словам очевидцев, убитую звали Анна. Она могла работать в «Сбербанке». На место ЧП приезжали ее родственники. Они отказались от общения с прессой. URA.RU обратилось за комментариями в СУ СКР по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.