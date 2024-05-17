17 мая 2024

Екатеринбуржца, зарезавшего девушку на улице, задержали

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Убийца сотрудницы «Сбербанка» задержан
Убийца сотрудницы «Сбербанка» задержан Фото:

Екатеринбуржца, который зарезал знакомую девушку на ул. Победы, задержали в одном из дворов на Уралмаше. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина нанес несколько ударов ножом, а затем скрылся с места преступления. Но оперативники смогли поймать его в одном из дворов», — пояснил инсайдер агентства.

Подозреваемый выбросил нож. Сейчас силовики ищут его. К поискам подключили кинологов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

По словам очевидцев, убитую звали Анна. Она могла работать в «Сбербанке». На место ЧП приезжали ее родственники. Они отказались от общения с прессой.

URA.RU обратилось за комментариями в СУ СКР по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.

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Екатеринбуржца, который зарезал знакомую девушку на ул. Победы, задержали в одном из дворов на Уралмаше. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина нанес несколько ударов ножом, а затем скрылся с места преступления. Но оперативники смогли поймать его в одном из дворов», — пояснил инсайдер агентства. Подозреваемый выбросил нож. Сейчас силовики ищут его. К поискам подключили кинологов, передает корреспондент URA.RU с места событий. По словам очевидцев, убитую звали Анна. Она могла работать в «Сбербанке». На место ЧП приезжали ее родственники. Они отказались от общения с прессой. URA.RU обратилось за комментариями в СУ СКР по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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