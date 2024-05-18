Кому ни в коем случае нельзя есть морковь

Нутрициолог Глинкина: Морковь противопоказана людям с больной печенью

18 мая 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Здоровому человеку в день можно съедать не более 200 грамм моркови, заявила нутрициолог Фото: Денис Моргунов © URA.RU Людям с нарушениями в работе печени не рекомендуется употреблять морковь, потому что орган не сможет переработать каротин, содержащийся в овоще, что приведет к его накоплению. Об этом сообщила нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная). «Несмотря на множество полезных свойств моркови, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени», — передает слова Глинкиной сайт «Страсти». Это связано с тем, что орган играет ключевую роль в обработке каротина, который содержится в моркови. Далее он превращается в витамин А. В случае, если печень должным образом не функционирует, то она может не справиться с этим процессом и в организме накопится каротин. Специалист предупреждает, что сырая морковь может быть не рекомендована к употреблению людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая язву желудка, гастрит и панкреатит. «Лучше употреблять морковь в вареном или запеченном виде, чтобы избежать раздражения слизистой грубой клетчаткой», — советует нутрициолог. Морковь может вызвать аллергическую реакцию у отдельных лиц, особенно тех, кто страдает пищевой аллергией или аллергией на пыльцу. Симптомы могут включать зуд во рту, покраснение кожи и даже анафилактический шок. Рекомендуемая суточная норма потребления моркови для взрослого человека составляет около 200 граммов, что равно примерно трем-четырем средним морковинам. Детям после шести месяцев можно предложить морковный сок, начиная с нескольких капель и постепенно увеличивая количество. Морковь полезна благодаря содержанию бета-каротина и других витаминов и минералов, способствующих улучшению зрения, состояния кожи и иммунитета. Ранее биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева заявила, что морковь, кинза и сельдерей помогают снизить риск развития рака. Также они способствуют его лечению из-за палитры фитонутриентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Людям с нарушениями в работе печени не рекомендуется употреблять морковь, потому что орган не сможет переработать каротин, содержащийся в овоще, что приведет к его накоплению. Об этом сообщила нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная). «Несмотря на множество полезных свойств моркови, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени», — передает слова Глинкиной сайт «Страсти». Это связано с тем, что орган играет ключевую роль в обработке каротина, который содержится в моркови. Далее он превращается в витамин А. В случае, если печень должным образом не функционирует, то она может не справиться с этим процессом и в организме накопится каротин. Специалист предупреждает, что сырая морковь может быть не рекомендована к употреблению людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая язву желудка, гастрит и панкреатит. «Лучше употреблять морковь в вареном или запеченном виде, чтобы избежать раздражения слизистой грубой клетчаткой», — советует нутрициолог. Морковь может вызвать аллергическую реакцию у отдельных лиц, особенно тех, кто страдает пищевой аллергией или аллергией на пыльцу. Симптомы могут включать зуд во рту, покраснение кожи и даже анафилактический шок. Рекомендуемая суточная норма потребления моркови для взрослого человека составляет около 200 граммов, что равно примерно трем-четырем средним морковинам. Детям после шести месяцев можно предложить морковный сок, начиная с нескольких капель и постепенно увеличивая количество. Морковь полезна благодаря содержанию бета-каротина и других витаминов и минералов, способствующих улучшению зрения, состояния кожи и иммунитета. Ранее биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева заявила, что морковь, кинза и сельдерей помогают снизить риск развития рака. Также они способствуют его лечению из-за палитры фитонутриентов.