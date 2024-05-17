В Кургане ледовый дворец спорта Парышева резко увеличил убытки

18 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Ледовый дворец в Кургане стал убыточным (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский ледовый дворец имени Парышева на 50% увеличил убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистый убыток ледового дворца имени Парышева вырос с 17,7 млн рублей (2022 г.) до 26,5 млн рублей за 2023 год. Капитал и резервы упали на 66% до 13,8 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Гендиректором спорткомплекса является Алексей Чечин. На фоне роста убытков ледового дворца выросла его выручка с 38,4 млн до 41,1 млн рублей, отмечается в СБИС. На сайте организации говорится, что ледовый дворец — это официальная домашняя арена хоккейного клуба «Зауралье». На трибунах комплекса имеется 2500 посадочных мест. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АНО «Ледовый дворец имени Парышева» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее компания «Бауэр Машины — Курган», принадлежащая немецкому производителю BAUER Maschinen GmbH и матери промышленника Дмитрия Парышева — Валентине Парышевой, за год в два раза сократила выручку — с 262, 1 до 119,3 миллионов рублей. Предпринимательница входит в топ-10 богатейших жительниц Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский ледовый дворец имени Парышева на 50% увеличил убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистый убыток ледового дворца имени Парышева вырос с 17,7 млн рублей (2022 г.) до 26,5 млн рублей за 2023 год. Капитал и резервы упали на 66% до 13,8 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Гендиректором спорткомплекса является Алексей Чечин. На фоне роста убытков ледового дворца выросла его выручка с 38,4 млн до 41,1 млн рублей, отмечается в СБИС. На сайте организации говорится, что ледовый дворец — это официальная домашняя арена хоккейного клуба «Зауралье». На трибунах комплекса имеется 2500 посадочных мест. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АНО «Ледовый дворец имени Парышева» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее компания «Бауэр Машины — Курган», принадлежащая немецкому производителю BAUER Maschinen GmbH и матери промышленника Дмитрия Парышева — Валентине Парышевой, за год в два раза сократила выручку — с 262, 1 до 119,3 миллионов рублей. Предпринимательница входит в топ-10 богатейших жительниц Кургана.