13 мая 2024

Бизнес богатейшей жительницы Кургана Парышевой и немецкого инвестора на 50% потерял выручку

Компания «Бауэр Машины — Курган» за год сократила выручку на 143 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма «Бауэр Машины — Курган» резко сократили выручку и прибыль Фото:

Компания «Бауэр Машины — Курган», принадлежащая немецкому производителю BAUER Maschinen GmbH и матери промышленника Дмитрия Парышева — Валентине Парышевой, за год в два раза сократила выручку — с 262, 1 до 119,3 миллионов рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Парышева входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области, имея миллиардные активы.

«Выручка ООО „Бауэр Машины — Курган“ за 2023 год: 119 359 000 рублей. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года — 262 109 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на сервисе СБИС.

Если в 2022 году компания «Бауэр Машины — Курган» показывала рост чистой прибыли в шесть раз, то по итогам прошлого года фирма стала убыточной (-56,8 млн рублей). Стоимость бизнеса оценивается 56,9 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме на предприятие. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что компания семьи тюменского олигарха, где курганцы устраивали бунт, в 26 раз сократила прибыль. По данным 2023 года, в агрофирме «Миллениум» было заработано на 142 млн рублей меньше, чем в предыдущем периоде. Также сообщалось, что компания, владеющая ТЦ «Детский мир» в Кургане, стала убыточной.

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Компания «Бауэр Машины — Курган», принадлежащая немецкому производителю BAUER Maschinen GmbH и матери промышленника Дмитрия Парышева — Валентине Парышевой, за год в два раза сократила выручку — с 262, 1 до 119,3 миллионов рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Парышева входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области, имея миллиардные активы. «Выручка ООО „Бауэр Машины — Курган“ за 2023 год: 119 359 000 рублей. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года — 262 109 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на сервисе СБИС. Если в 2022 году компания «Бауэр Машины — Курган» показывала рост чистой прибыли в шесть раз, то по итогам прошлого года фирма стала убыточной (-56,8 млн рублей). Стоимость бизнеса оценивается 56,9 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме на предприятие. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания семьи тюменского олигарха, где курганцы устраивали бунт, в 26 раз сократила прибыль. По данным 2023 года, в агрофирме «Миллениум» было заработано на 142 млн рублей меньше, чем в предыдущем периоде. Также сообщалось, что компания, владеющая ТЦ «Детский мир» в Кургане, стала убыточной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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