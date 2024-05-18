В Приморье жестоко избили ветерана СВО за гремящий протез

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Ветеран СВО вернулся с фронта без ноги
Ветеран СВО вернулся с фронта без ноги Фото:

Во Владивостоке произошло нападение на ветерана СВО. Мужчина, вернувшийся с фронта без ноги, стал жертвой избиения из-за громкого звука, издаваемого его протезом.

"Во Владивостоке жестоко избили мужчину, который вернулся без ноги со специальной военной операции. По вечерам он подрабатывал — делал ремонт в одной из квартир в доме на улице Фисюна. Соседям не нравилось, что он громко стучал протезом, когда передвигался в ходе работ по квартире. Сосед снизу поднялся, постучал в дверь, а когда ветеран открыл, то сразу получил бруском по голове", — сообщает "Вести: Приморье". 

Там добавили, что в результате нападения мужчина получил серьезные травмы — перелом руки, в которую ранее была вставлена пластина. Пострадавший рассказал, что, пытаясь защитить голову, он получил дополнительные повреждения. Инцидент произошел, когда ветеран, потерявший супругу во время участия в СВО, был занят заработком, чтобы обеспечить себя и свою дочь.

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Во Владивостоке произошло нападение на ветерана СВО. Мужчина, вернувшийся с фронта без ноги, стал жертвой избиения из-за громкого звука, издаваемого его протезом. "Во Владивостоке жестоко избили мужчину, который вернулся без ноги со специальной военной операции. По вечерам он подрабатывал — делал ремонт в одной из квартир в доме на улице Фисюна. Соседям не нравилось, что он громко стучал протезом, когда передвигался в ходе работ по квартире. Сосед снизу поднялся, постучал в дверь, а когда ветеран открыл, то сразу получил бруском по голове", — сообщает "Вести: Приморье".  Там добавили, что в результате нападения мужчина получил серьезные травмы — перелом руки, в которую ранее была вставлена пластина. Пострадавший рассказал, что, пытаясь защитить голову, он получил дополнительные повреждения. Инцидент произошел, когда ветеран, потерявший супругу во время участия в СВО, был занят заработком, чтобы обеспечить себя и свою дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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