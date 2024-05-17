В ХМАО общественник решил оскорбить верующих

В Когалыме (ХМАО) общественник решил оскорбить верующих. Он спародировал на фотосессии рукопись "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи и выложил в социальных сетях.
«Жители Когалыма внезапно наткнулись на пост одного из местных общественников в социальной сети "Вконтакте". Всего лишь текст об игре под названием "Мозгобойня" под авторством Вадима Адаменко, но с фотографией, на которой «спародирована» знаменитая картина Леонардо да Винчи с библейским сюжетом «Тайная вечеря». На ней сам Адаменко восседает за столом, воображая из себя Христа, окружив себя друзьями, словно "учениками"», — написали в telegram-канале "
Люди наперебой стали выражать свое возмущение и негодование в комментариях. Мужчину просили удалить пост с фотографиями, однако он это проигнорировал. Сообщается, что автор ехидно и с издевками переписывается с людьми в комментариях.
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