17 мая 2024

В ХМАО общественник решил оскорбить верующих

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди стали выражать своё возмущение в комментариях
Люди стали выражать своё возмущение в комментариях Фото:

В Когалыме (ХМАО) общественник решил оскорбить верующих. Он спародировал на фотосессии рукопись "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи и выложил в социальных сетях. 

«Жители Когалыма внезапно наткнулись на пост одного из местных общественников в социальной сети "Вконтакте". Всего лишь текст об игре под названием "Мозгобойня" под авторством Вадима Адаменко, но с фотографией, на которой «спародирована» знаменитая картина Леонардо да Винчи с библейским сюжетом «Тайная вечеря». На ней сам Адаменко восседает за столом, воображая из себя Христа, окружив себя друзьями, словно "учениками"», — написали в telegram-канале "Русская Община ZOV".

Люди наперебой стали выражать свое возмущение и негодование в комментариях. Мужчину просили удалить пост с фотографиями, однако он это проигнорировал. Сообщается, что автор ехидно и с издевками переписывается с людьми в комментариях. 

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В Когалыме (ХМАО) общественник решил оскорбить верующих. Он спародировал на фотосессии рукопись "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи и выложил в социальных сетях.  «Жители Когалыма внезапно наткнулись на пост одного из местных общественников в социальной сети "Вконтакте". Всего лишь текст об игре под названием "Мозгобойня" под авторством Вадима Адаменко, но с фотографией, на которой «спародирована» знаменитая картина Леонардо да Винчи с библейским сюжетом «Тайная вечеря». На ней сам Адаменко восседает за столом, воображая из себя Христа, окружив себя друзьями, словно "учениками"», — написали в telegram-канале "Русская Община ZOV". Люди наперебой стали выражать свое возмущение и негодование в комментариях. Мужчину просили удалить пост с фотографиями, однако он это проигнорировал. Сообщается, что автор ехидно и с издевками переписывается с людьми в комментариях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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