Голая женщина сидела на подоконнике напротив школы № 92
В Тюмени в доме по улице Василия Гольцова, 10 заметили оголенную женщину, которая загорала на подоконнике. Напротив находится школа № 92. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли тюменку на камеру.
«По улице Василия Гольцова, 10 обнаженная женщина загорала на солнце. Напротив находится школа 92», — написал очевидец в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте». Там же опубликовали видеоролик с оголенной женщиной.
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