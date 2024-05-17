17 мая 2024

В Тюмени голая женщина загорала напротив школы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетская школа. Курган, кадеты, кадет, кадетские школы, школа кадетов, школа 75
Голая женщина сидела на подоконнике напротив школы № 92 Фото:

В Тюмени в доме по улице Василия Гольцова, 10 заметили оголенную женщину, которая загорала на подоконнике. Напротив находится школа № 92. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли тюменку на камеру.

«По улице Василия Гольцова, 10 обнаженная женщина загорала на солнце. Напротив находится школа 92», — написал очевидец в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте». Там же опубликовали видеоролик с оголенной женщиной.

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В Тюмени в доме по улице Василия Гольцова, 10 заметили оголенную женщину, которая загорала на подоконнике. Напротив находится школа № 92. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли тюменку на камеру. «По улице Василия Гольцова, 10 обнаженная женщина загорала на солнце. Напротив находится школа 92», — написал очевидец в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте». Там же опубликовали видеоролик с оголенной женщиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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