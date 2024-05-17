В Тюмени голая женщина загорала напротив школы. Видео

18 мая 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Голая женщина сидела на подоконнике напротив школы № 92 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в доме по улице Василия Гольцова, 10 заметили оголенную женщину, которая загорала на подоконнике. Напротив находится школа № 92. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли тюменку на камеру. «По улице Василия Гольцова, 10 обнаженная женщина загорала на солнце. Напротив находится школа 92», — написал очевидец в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте». Там же опубликовали видеоролик с оголенной женщиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в доме по улице Василия Гольцова, 10 заметили оголенную женщину, которая загорала на подоконнике. Напротив находится школа № 92. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли тюменку на камеру. «По улице Василия Гольцова, 10 обнаженная женщина загорала на солнце. Напротив находится школа 92», — написал очевидец в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте». Там же опубликовали видеоролик с оголенной женщиной.