17 мая 2024

Команда челябинского хоккеиста Дадонова вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

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Дадонов отметился голевой передачей
Дадонов отметился голевой передачей Фото:

Хоккейная команда «Даллас Старз», в которой играет воспитанник челябинского хоккея Евгений Дадонов, вышла в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

«Побеждаем "Колорадо" во втором овертайме в шестом матче серии и выходим в финал Западной конференции», — говорится в сообщении в telegram-канале «Dallas Stars». Челябинский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевым пасом в этой игре. В «Колорадо», которую обыграла «Даллас», играет еще один воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин.

Соперником "Далласа" в финале Западной конференции станет победитель противостояния между "Ванкувером" и "Эдмонтоном". Счет в серии там сейчас 3:2 в пользу "Кэнакс".

«Даллас» второй сезон подряд доходит до полуфинала плей-офф. В прошлом году команда проиграла «Вегас Голден Найтс» (2:4).

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Хоккейная команда «Даллас Старз», в которой играет воспитанник челябинского хоккея Евгений Дадонов, вышла в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в telegram-канале клуба. «Побеждаем "Колорадо" во втором овертайме в шестом матче серии и выходим в финал Западной конференции», — говорится в сообщении в telegram-канале «Dallas Stars». Челябинский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевым пасом в этой игре. В «Колорадо», которую обыграла «Даллас», играет еще один воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин. Соперником "Далласа" в финале Западной конференции станет победитель противостояния между "Ванкувером" и "Эдмонтоном". Счет в серии там сейчас 3:2 в пользу "Кэнакс". «Даллас» второй сезон подряд доходит до полуфинала плей-офф. В прошлом году команда проиграла «Вегас Голден Найтс» (2:4).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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