Команда челябинского хоккеиста Дадонова вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

Хоккейная команда «Даллас Старз», в которой играет воспитанник челябинского хоккея Евгений Дадонов, вышла в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в telegram-канале клуба.
«Побеждаем "Колорадо" во втором овертайме в шестом матче серии и выходим в финал Западной конференции», — говорится в сообщении в telegram-канале «Dallas Stars». Челябинский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевым пасом в этой игре. В «Колорадо», которую обыграла «Даллас», играет еще один воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин.
Соперником "Далласа" в финале Западной конференции станет победитель противостояния между "Ванкувером" и "Эдмонтоном". Счет в серии там сейчас 3:2 в пользу "Кэнакс".
«Даллас» второй сезон подряд доходит до полуфинала плей-офф. В прошлом году команда проиграла «Вегас Голден Найтс» (2:4).
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