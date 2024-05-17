Судьи ЯНАО обновили руководство судейского сообщества

18 мая 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Судье Ноябрьского суда Клышниковой вручили почетную грамоту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На конференции в ЯНАО избрали новый состав совета судей округа. Об этом сообщило управление судебного департамента региона. «В торжественной обстановке с приветственным словом к делегатам выступили председатель окружного суда Алексей Пиюк, председатель арбитражного суда Даниил Дерхо. Конференция завершилась избранием новых составов совета судей ЯНАО, квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи», — написали представители департамента в группе во «Вконтакте». На конференции с отчетом о деятельности управления судебного департамента ЯНАО за 2020—2024 годы выступил начальник Сергей Джаватханов. В своем докладе он отметил, что за указанный период удалось добиться положительных результатов в части материально-технического обеспечения судов, осуществить капитальные и текущие ремонтные работы, поэтапно модернизировать системы безопасности и обновить автопарк. Кроме того, на мероприятие председатель совета судей ЯНАО Святослав Калинкин вручил судье Ноябрьского городского суда Ольге Клышниковой почетную грамоту за многолетний и добросовестный труд. В окружной столице завершила свою работу XXV Конференция судей ЯНАО. В нем принимали участие 84 представителя судейского сообщества автономного округа из числа судей окружного суда региона, арбитражного суда, районных судов, а также мировых судей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На конференции в ЯНАО избрали новый состав совета судей округа. Об этом сообщило управление судебного департамента региона. «В торжественной обстановке с приветственным словом к делегатам выступили председатель окружного суда Алексей Пиюк, председатель арбитражного суда Даниил Дерхо. Конференция завершилась избранием новых составов совета судей ЯНАО, квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи», — написали представители департамента в группе во «Вконтакте». На конференции с отчетом о деятельности управления судебного департамента ЯНАО за 2020—2024 годы выступил начальник Сергей Джаватханов. В своем докладе он отметил, что за указанный период удалось добиться положительных результатов в части материально-технического обеспечения судов, осуществить капитальные и текущие ремонтные работы, поэтапно модернизировать системы безопасности и обновить автопарк. Кроме того, на мероприятие председатель совета судей ЯНАО Святослав Калинкин вручил судье Ноябрьского городского суда Ольге Клышниковой почетную грамоту за многолетний и добросовестный труд. В окружной столице завершила свою работу XXV Конференция судей ЯНАО. В нем принимали участие 84 представителя судейского сообщества автономного округа из числа судей окружного суда региона, арбитражного суда, районных судов, а также мировых судей.