Неизвестный поднял российский флаг над Рейхстагом с помощью дрона

18 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Флаг подняли на высоту около 20 метров Фото: Анна Майорова © URA.RU Неизвестный 9 мая поднял российский флаг над Рейхстагом в Берлине с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба бундестага. «Дрон с российским флагом пролетел над восточной стороной здания. Высота полета составила около 20 метров», — сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление администрации бундестага. После этого было открыто уголовное производство за нарушение Закона о воздушном движении. Человек, управлявший дроном, был задержан. Он уже был известен полиции за ранее совершенное правонарушение, связанное с нанесением символа «Z» на башне административного здания в Потсдаме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный 9 мая поднял российский флаг над Рейхстагом в Берлине с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба бундестага. «Дрон с российским флагом пролетел над восточной стороной здания. Высота полета составила около 20 метров», — сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление администрации бундестага. После этого было открыто уголовное производство за нарушение Закона о воздушном движении. Человек, управлявший дроном, был задержан. Он уже был известен полиции за ранее совершенное правонарушение, связанное с нанесением символа «Z» на башне административного здания в Потсдаме.