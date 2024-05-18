Неизвестный поднял российский флаг над Рейхстагом с помощью дрона

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Флаг подняли на высоту около 20 метров Фото:

Неизвестный 9 мая поднял российский флаг над Рейхстагом в Берлине с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба бундестага.

«Дрон с российским флагом пролетел над восточной стороной здания. Высота полета составила около 20 метров», — сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление администрации бундестага.

После этого было открыто уголовное производство за нарушение Закона о воздушном движении. Человек, управлявший дроном, был задержан. Он уже был известен полиции за ранее совершенное правонарушение, связанное с нанесением символа «Z» на башне административного здания в Потсдаме.

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Неизвестный 9 мая поднял российский флаг над Рейхстагом в Берлине с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба бундестага. «Дрон с российским флагом пролетел над восточной стороной здания. Высота полета составила около 20 метров», — сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление администрации бундестага. После этого было открыто уголовное производство за нарушение Закона о воздушном движении. Человек, управлявший дроном, был задержан. Он уже был известен полиции за ранее совершенное правонарушение, связанное с нанесением символа «Z» на башне административного здания в Потсдаме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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