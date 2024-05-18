Неизвестный поднял российский флаг над Рейхстагом с помощью дрона

Неизвестный 9 мая поднял российский флаг над Рейхстагом в Берлине с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба бундестага.
«Дрон с российским флагом пролетел над восточной стороной здания. Высота полета составила около 20 метров», — сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление администрации бундестага.
После этого было открыто уголовное производство за нарушение Закона о воздушном движении. Человек, управлявший дроном, был задержан. Он уже был известен полиции за ранее совершенное правонарушение, связанное с нанесением символа «Z» на башне административного здания в Потсдаме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.