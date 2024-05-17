17 мая 2024

Курганцы похвастались первыми грибами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
Жители Белозерского округа открыли грибной сезон Фото:

Жители Курганской области в мае открыли грибной сезон и похвастались первым лесным урожаем. Об этом грибники рассказали в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В Белозерском округе появились первые грибочки. Где именно сказать не могу, а то понаедут и выкосят все», — говорится в посте, к которому прикреплено фото грибов.

В комментариях некоторые курганцы усомнились в столь раннем появлении в лесах грибов. Однако часть подписчиков сообщила, что также собирали грибы.

Курганцы заметили первые грибы
Курганцы заметили первые грибы
Фото:
Недалеко от Кургана жители нашли грибы
Недалеко от Кургана жители нашли грибы
Фото:

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Жители Курганской области в мае открыли грибной сезон и похвастались первым лесным урожаем. Об этом грибники рассказали в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В Белозерском округе появились первые грибочки. Где именно сказать не могу, а то понаедут и выкосят все», — говорится в посте, к которому прикреплено фото грибов. В комментариях некоторые курганцы усомнились в столь раннем появлении в лесах грибов. Однако часть подписчиков сообщила, что также собирали грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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