Жители Белозерского округа открыли грибной сезон
Жители Курганской области в мае открыли грибной сезон и похвастались первым лесным урожаем. Об этом грибники рассказали в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«В Белозерском округе появились первые грибочки. Где именно сказать не могу, а то понаедут и выкосят все», — говорится в посте, к которому прикреплено фото грибов.
В комментариях некоторые курганцы усомнились в столь раннем появлении в лесах грибов. Однако часть подписчиков сообщила, что также собирали грибы.
Курганцы заметили первые грибы
Недалеко от Кургана жители нашли грибы
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