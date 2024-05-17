Тюменские власти направили 7 млрд рублей на строительство дорог

18 мая 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

В Тюмени построили дорогу в жилом районе Ново-Патрушево Фото: Александр Мамаев © URA.RU На создание тюменских дорог выделили семь миллиардов рублей. В городе сделали 11 дорожных объектов. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Пилипчук на публичных слушаниях об исполнении бюджета за 2023 год. «Более семи миллиардов рублей было направлено на развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры. Комплекс работ выполнен на 11 объектах», — передает слова Пилипчука администрация города в telegram-канале. В городе были построены дороги в районе: улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. Завершено строительство по улице Тимофея Кармацкого, улице Николая Никитина в жилом районе Ново-Патрушево. Также появились новые дороги в жилых районах Велижанский, Березняковский, Казарово и Тюменская слобода. Для обеспечения транспортной доступности в рамках строительства школы на улице Арктическая организовали парковки. В Тюмени в 2024 году планируют построить новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Также хотят обустроить велодорожки на улице Пермякова. Такая информация указана в проекте бюджета города на следующий год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Агентство URA.RU подготовило полный список улиц, которые постоят в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На создание тюменских дорог выделили семь миллиардов рублей. В городе сделали 11 дорожных объектов. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Пилипчук на публичных слушаниях об исполнении бюджета за 2023 год. «Более семи миллиардов рублей было направлено на развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры. Комплекс работ выполнен на 11 объектах», — передает слова Пилипчука администрация города в telegram-канале. В городе были построены дороги в районе: улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте. Завершено строительство по улице Тимофея Кармацкого, улице Николая Никитина в жилом районе Ново-Патрушево. Также появились новые дороги в жилых районах Велижанский, Березняковский, Казарово и Тюменская слобода. Для обеспечения транспортной доступности в рамках строительства школы на улице Арктическая организовали парковки. В Тюмени в 2024 году планируют построить новые дороги в микрорайонах Велижанском, Березняки и Казарово. Также хотят обустроить велодорожки на улице Пермякова. Такая информация указана в проекте бюджета города на следующий год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Агентство URA.RU подготовило полный список улиц, которые постоят в 2024 году.