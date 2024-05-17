17 мая 2024

Вандалы осквернили могилы Дятловцев на кладбище в Екатеринбурге

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Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
Неизвестные испортили надгробие Фото:

На Ивановском кладбище в Екатеринбурге вандалы осквернили могилу Семена Золотарева — участника трагически известной группы Дятлова. Об этом сообщают очевидцы.

«Информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции № 8 проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в полиции Екатеринбурга.

Преступники нарисовали на портрете на лицевой стороне надгробия свастику. На портрете на задней части закрасили лицо.

Ранее, в начале мая, аналогичный акт вандализма произошел на Михайловском кладбище: неизвестные также осквернили могилу туристов группы Игоря Дятлова. Памятник уже восстановлен после осквернения.

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Фото:

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На Ивановском кладбище в Екатеринбурге вандалы осквернили могилу Семена Золотарева — участника трагически известной группы Дятлова. Об этом сообщают очевидцы. «Информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции № 8 проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в полиции Екатеринбурга. Преступники нарисовали на портрете на лицевой стороне надгробия свастику. На портрете на задней части закрасили лицо. Ранее, в начале мая, аналогичный акт вандализма произошел на Михайловском кладбище: неизвестные также осквернили могилу туристов группы Игоря Дятлова. Памятник уже восстановлен после осквернения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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