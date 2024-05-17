Вандалы осквернили могилы Дятловцев на кладбище в Екатеринбурге

На Ивановском кладбище в Екатеринбурге вандалы осквернили могилу Семена Золотарева — участника трагически известной группы Дятлова. Об этом сообщают очевидцы.
«Информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции № 8 проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в полиции Екатеринбурга.
Преступники нарисовали на портрете на лицевой стороне надгробия свастику. На портрете на задней части закрасили лицо.
Ранее, в начале мая, аналогичный акт вандализма произошел на Михайловском кладбище: неизвестные также осквернили могилу туристов группы Игоря Дятлова. Памятник уже восстановлен после осквернения.
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