Магнитогорский клуб в сезоне 24/25 сыграет во Всероссийской хоккейной лиге

Хоккейный клуб «Магнитка» (Челябинская область) в сезоне 24/25 впервые в истории сыграет во Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Информация об этом размещена в telegram-канале ВХЛ.
«В сезоне 24/25 Всероссийская хоккейная лига впервые в своей истории приедет в Магнитогорск. Местная команда войдет в структуру одного из самых титулованных клубов России — «Металлурга»», — говорится в сообщении. Решение было озвучено в Сочи 18 мая на совещании руководитель клубов ВХЛ.
Помимо «Магнитки» новичками лиги станут: «Олимпия» (Кирово-Чепецк», «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Юность» (Москва). Всего в новом сезоне участие примут 33 клуба, в их числе челябинский «Челмет».
Всероссийская хоккейная лига (ранее называлась Высшая хоккейная лига – прим. URA.RU) является вторым по силе дивизионом профессионального хоккея после Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победителем сезона 23/24 стала команда «Нефтяник» (Альметьевск, республика Татарстан). Также после сезона выбыла тольяттинская «Лада», которая в предстоящем сезоне сыграет в КХЛ.
Магнитогорский «Металлург», в структуру которого войдет «Магнитка», по итогам сезона 23/24 стал обладателем Кубка Гагарина. Команда одержала уверенную победу (4-0) в финальной серии, которую проводила с ярославским «Локомотивом».
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