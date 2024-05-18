Что означает вето президента Грузии на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом страны. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о том, что это значит.
Что означает вето президента Грузии
Парламент Грузии, в котором большинство мест занимает партия «Грузинская мечта», сможет через четыре недели преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах, сообщает Sputnik Грузия. Для этого потребуется провести дополнительное чтение. При нужном стечении обстоятельств вето будет преодолено простым большинством парламента.
Что значит закон об иноагентах
Закон об иноагентах принят в Грузии в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30, пишет Sputnik Грузия. Обсуждение проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, которые выступают против закона.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Правящая партия рассматривала два варианта законопроекта: так называемый грузинский и американский — в точности копирующий аналогичный закон в США. Парламент принял более мягкий грузинский вариант, согласно которому:
- некоммерческие юрлица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа;
- такие организации обязаны зарегистрироваться в качестве иноагента, а в случае отказа на них наложат штраф;
- каждый год они обязаны отчитываться о своих расходах.
"Американская" версия (аналог закона FARA в США) предусматривает более жесткие меры. В список наказаний входит уголовная ответственность.
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