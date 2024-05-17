Полицейские ХМАО накажут людей, разбросавших трупы собак по городу

18 мая 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

На территории обнаружения трупов собак проведена дезинфекция Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Радужном (ХМАО) полицейские возбудили уголовное дело после информации о разбросанных трупах собак на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Югры. «В Радужном полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении трупов собак», — написала пресс-служба ведомства. По данным полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ветеринары. Согласно информации ветслужбы, причину смерти животных выяснить не представляется возможным. На территории Радужного 17 мая были обнаружены трупы собак. Тогда на место выехал сотрудник управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города. Сотрудниками ветеринарной службы Югры была проведена дезинфекция территории с целью предотвращения распространения болезней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Радужном (ХМАО) полицейские возбудили уголовное дело после информации о разбросанных трупах собак на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Югры. «В Радужном полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении трупов собак», — написала пресс-служба ведомства. По данным полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ветеринары. Согласно информации ветслужбы, причину смерти животных выяснить не представляется возможным. На территории Радужного 17 мая были обнаружены трупы собак. Тогда на место выехал сотрудник управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города. Сотрудниками ветеринарной службы Югры была проведена дезинфекция территории с целью предотвращения распространения болезней.