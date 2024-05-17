17 мая 2024

Полицейские ХМАО накажут людей, разбросавших трупы собак по городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к акарицидной обработке от клещей. Тюмень, обработка от клещей
На территории обнаружения трупов собак проведена дезинфекция Фото:

В Радужном (ХМАО) полицейские возбудили уголовное дело после информации о разбросанных трупах собак на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Югры.

«В Радужном полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении трупов собак», — написала пресс-служба ведомства.

По данным полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ветеринары. Согласно информации ветслужбы, причину смерти животных выяснить не представляется возможным.

На территории Радужного 17 мая были обнаружены трупы собак. Тогда на место выехал сотрудник управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города. Сотрудниками ветеринарной службы Югры была проведена дезинфекция территории с целью предотвращения распространения болезней.

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В Радужном (ХМАО) полицейские возбудили уголовное дело после информации о разбросанных трупах собак на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Югры. «В Радужном полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении трупов собак», — написала пресс-служба ведомства. По данным полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ветеринары. Согласно информации ветслужбы, причину смерти животных выяснить не представляется возможным. На территории Радужного 17 мая были обнаружены трупы собак. Тогда на место выехал сотрудник управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города. Сотрудниками ветеринарной службы Югры была проведена дезинфекция территории с целью предотвращения распространения болезней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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