Полицейские ХМАО накажут людей, разбросавших трупы собак по городу

В Радужном (ХМАО) полицейские возбудили уголовное дело после информации о разбросанных трупах собак на территории города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Югры.
«В Радужном полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении трупов собак», — написала пресс-служба ведомства.
По данным полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ветеринары. Согласно информации ветслужбы, причину смерти животных выяснить не представляется возможным.
На территории Радужного 17 мая были обнаружены трупы собак. Тогда на место выехал сотрудник управления ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города. Сотрудниками ветеринарной службы Югры была проведена дезинфекция территории с целью предотвращения распространения болезней.
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