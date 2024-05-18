Минцифры анонсировало зоны 5G во всех регионах РФ

В 16 городах с численностью более миллиона жителей появятся коммерческие сети 5G, заявил Дмитрий Угнивенко
Существуют планы по развертыванию пилотных зон сетей 5G во всех регионах России до 2030 года. Об этом рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.
"До 2030 года в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны 5G", — передает слова Угнивенко "Интерфакс". Он добавил, что также в 16 городах с населением более миллиона человек будут запущены коммерческие сети 5G, которые будут предоставлять услуги на сетях нового поколения.
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