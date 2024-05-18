Минцифры анонсировало зоны 5G во всех регионах РФ

Замглавы Минцифры РФ Угнивенко: до 2030 года по всей России появятся зоны 5G
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В 16 городах с численностью более миллиона жителей появятся коммерческие сети 5G, заявил Дмитрий Угнивенко
В 16 городах с численностью более миллиона жителей появятся коммерческие сети 5G, заявил Дмитрий Угнивенко Фото:

Существуют планы по развертыванию пилотных зон сетей 5G во всех регионах России до 2030 года. Об этом рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.

"До 2030 года в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны 5G", — передает слова Угнивенко "Интерфакс". Он добавил, что также в 16 городах с населением более миллиона человек будут запущены коммерческие сети 5G, которые будут предоставлять услуги на сетях нового поколения.

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Существуют планы по развертыванию пилотных зон сетей 5G во всех регионах России до 2030 года. Об этом рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. "До 2030 года в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны 5G", — передает слова Угнивенко "Интерфакс". Он добавил, что также в 16 городах с населением более миллиона человек будут запущены коммерческие сети 5G, которые будут предоставлять услуги на сетях нового поколения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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