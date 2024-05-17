17 мая 2024

СК начал проверку по факту травмирования ребенка на батуте в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Последователи Николая Романова (отца Сергия) у здания Басманного районного суда. Москва, ск рф, машина следственного комитета, следственный комитет россии
По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка Фото:

В Челябинске проводится проверка по факту травмирования семилетней девочки 13 мая на батуте около ледовой арены «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Следователем регионального СКР проводится проверка по информации о травмировании ребенка на батуте. Семилетняя девочка во время прыжков на батуте, расположенном вблизи ледовой арены в Калининском районе города Челябинска, получила ушиб спины», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Пострадавшая девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает.

Очевидцы ранее сообщили, что в Челябинске маленькая девочка, прыгая на батуте, неудачно приземлилась и не смогла сама подняться. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли девочку на специальном щите.

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В Челябинске проводится проверка по факту травмирования семилетней девочки 13 мая на батуте около ледовой арены «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Следователем регионального СКР проводится проверка по информации о травмировании ребенка на батуте. Семилетняя девочка во время прыжков на батуте, расположенном вблизи ледовой арены в Калининском районе города Челябинска, получила ушиб спины», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Пострадавшая девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. Очевидцы ранее сообщили, что в Челябинске маленькая девочка, прыгая на батуте, неудачно приземлилась и не смогла сама подняться. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли девочку на специальном щите.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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