СК начал проверку по факту травмирования ребенка на батуте в Челябинске

В Челябинске проводится проверка по факту травмирования семилетней девочки 13 мая на батуте около ледовой арены «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Следователем регионального СКР проводится проверка по информации о травмировании ребенка на батуте. Семилетняя девочка во время прыжков на батуте, расположенном вблизи ледовой арены в Калининском районе города Челябинска, получила ушиб спины», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Пострадавшая девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает.
Очевидцы ранее сообщили, что в Челябинске маленькая девочка, прыгая на батуте, неудачно приземлилась и не смогла сама подняться. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли девочку на специальном щите.
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