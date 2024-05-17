Происшествия СК начал проверку по факту травмирования ребенка на батуте в Челябинске 18 мая 2024 в 20:50 Размер текста - 17 + По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске проводится проверка по факту травмирования семилетней девочки 13 мая на батуте около ледовой арены «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Следователем регионального СКР проводится проверка по информации о травмировании ребенка на батуте. Семилетняя девочка во время прыжков на батуте, расположенном вблизи ледовой арены в Калининском районе города Челябинска, получила ушиб спины», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Пострадавшая девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. Очевидцы ранее сообщили, что в Челябинске маленькая девочка, прыгая на батуте, неудачно приземлилась и не смогла сама подняться. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли девочку на специальном щите. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске проводится проверка по факту травмирования семилетней девочки 13 мая на батуте около ледовой арены «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Следователем регионального СКР проводится проверка по информации о травмировании ребенка на батуте. Семилетняя девочка во время прыжков на батуте, расположенном вблизи ледовой арены в Калининском районе города Челябинска, получила ушиб спины», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Пострадавшая девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. Очевидцы ранее сообщили, что в Челябинске маленькая девочка, прыгая на батуте, неудачно приземлилась и не смогла сама подняться. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли девочку на специальном щите. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям