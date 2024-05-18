Украинец набросился с ножом на сержанта ВСУ

В городе Синельниково Днепропетровской области Украины мужчина совершил нападение на сотрудника военкомата. Об этом сообщили в украинских сухопутных войсках.
"В городе Синельниково <...> гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта ВСУ", — говорится в сообщении сухопутных войск, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что это произошло во время оповещения военнообязанных в военкомате.
По факту инцидента задержан подозреваемый, против которого возбуждено уголовное дело по статьям "Препятствование законной деятельности ВСУ" и "Покушение на убийство". Сержант получил ножевое ранение руки.
На Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. После этого глава страны Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять на фронт осужденных. Ранее украинские дальнобойщики провели акцию протеста на трассе Киев — Одесса в знак несогласия с новым законом. Они вывели на дорогу десятки фур, создав таким образом гигантскую пробку.
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