Текслер поздравил ватерполисток «Уралочки» с победой на Чемпионате России

18 мая 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

В решающем матче «Уралочка», как и год назад, одолела команду «Буревестник» Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду «Уралочка» с победой 18 мая на Чемпионате по водному поло. Спортсменки стали первыми в турнире второй год подряд. «Второй год подряд наша команда побеждает в финале национального чемпионата. И она полностью заслужила этот триумф. Благодарю девчат, тренеров, школу, систему клуба, болельщиков! Желаю, чтобы все последующие сезоны складывались столь же удачно. Успехов и новых побед!» — сказал Алексей Текслер. Глава региона отметил, что Челябинская область с волнением наблюдала за противостоянием сильному и опытному сопернику — команде «Буревестник». В финальной серии шла сложная борьба, но «уралочки» проявили выдержку и хладнокровие. Финал Чемпионата России по водному поло среди женских команд проходил с 11 по 18 мая. В 2023 году «Динамо-Уралочка» также завоевала титул чемпионов страны, выиграв у команды «Буревестник» из Нижнего Новгорода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду «Уралочка» с победой 18 мая на Чемпионате по водному поло. Спортсменки стали первыми в турнире второй год подряд. «Второй год подряд наша команда побеждает в финале национального чемпионата. И она полностью заслужила этот триумф. Благодарю девчат, тренеров, школу, систему клуба, болельщиков! Желаю, чтобы все последующие сезоны складывались столь же удачно. Успехов и новых побед!» — сказал Алексей Текслер. Глава региона отметил, что Челябинская область с волнением наблюдала за противостоянием сильному и опытному сопернику — команде «Буревестник». В финальной серии шла сложная борьба, но «уралочки» проявили выдержку и хладнокровие. Финал Чемпионата России по водному поло среди женских команд проходил с 11 по 18 мая. В 2023 году «Динамо-Уралочка» также завоевала титул чемпионов страны, выиграв у команды «Буревестник» из Нижнего Новгорода.