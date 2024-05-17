17 мая 2024

Текслер поздравил ватерполисток «Уралочки» с победой на Чемпионате России

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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, водное поло, мяч в воротах, водные виды спорта, бассейн, ватерполо
В решающем матче «Уралочка», как и год назад, одолела команду «Буревестник» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду «Уралочка» с победой 18 мая на Чемпионате по водному поло. Спортсменки стали первыми в турнире второй год подряд.

«Второй год подряд наша команда побеждает в финале национального чемпионата. И она полностью заслужила этот триумф. Благодарю девчат, тренеров, школу, систему клуба, болельщиков! Желаю, чтобы все последующие сезоны складывались столь же удачно. Успехов и новых побед!» — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что Челябинская область с волнением наблюдала за противостоянием сильному и опытному сопернику — команде «Буревестник». В финальной серии шла сложная борьба, но «уралочки» проявили выдержку и хладнокровие.

Финал Чемпионата России по водному поло среди женских команд проходил с 11 по 18 мая. В 2023 году «Динамо-Уралочка» также завоевала титул чемпионов страны, выиграв у команды «Буревестник» из Нижнего Новгорода.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду «Уралочка» с победой 18 мая на Чемпионате по водному поло. Спортсменки стали первыми в турнире второй год подряд. «Второй год подряд наша команда побеждает в финале национального чемпионата. И она полностью заслужила этот триумф. Благодарю девчат, тренеров, школу, систему клуба, болельщиков! Желаю, чтобы все последующие сезоны складывались столь же удачно. Успехов и новых побед!» — сказал Алексей Текслер. Глава региона отметил, что Челябинская область с волнением наблюдала за противостоянием сильному и опытному сопернику — команде «Буревестник». В финальной серии шла сложная борьба, но «уралочки» проявили выдержку и хладнокровие. Финал Чемпионата России по водному поло среди женских команд проходил с 11 по 18 мая. В 2023 году «Динамо-Уралочка» также завоевала титул чемпионов страны, выиграв у команды «Буревестник» из Нижнего Новгорода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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