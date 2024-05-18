Путин проводит совещание с МЧС и Минприроды по стихийным бедствиям

18 мая 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал горячей ситуацию с паводками в некоторых регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым совещание по борьбе со стихийными бедствиями. На нем обсуждается ситуация с наводнениями и лесными пожарами в различных регионах. «Путин проводит с главами МЧС и Минприроды совещание по борьбе со стихийными бедствиями», — сообщается в трансляции телеканала «Россия 24». Глава государства охарактеризовал ситуацию с паводками и лесными пожарами в ряде регионов страны как «горячую». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым совещание по борьбе со стихийными бедствиями. На нем обсуждается ситуация с наводнениями и лесными пожарами в различных регионах. «Путин проводит с главами МЧС и Минприроды совещание по борьбе со стихийными бедствиями», — сообщается в трансляции телеканала «Россия 24». Глава государства охарактеризовал ситуацию с паводками и лесными пожарами в ряде регионов страны как «горячую».