Путин проводит совещание с МЧС и Минприроды по стихийным бедствиям

Владимир Путин назвал горячей ситуацию с паводками в некоторых регионах России
Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым совещание по борьбе со стихийными бедствиями. На нем обсуждается ситуация с наводнениями и лесными пожарами в различных регионах.
«Путин проводит с главами МЧС и Минприроды совещание по борьбе со стихийными бедствиями», — сообщается в трансляции телеканала «Россия 24». Глава государства охарактеризовал ситуацию с паводками и лесными пожарами в ряде регионов страны как «горячую».
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