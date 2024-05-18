Путин проводит совещание с МЧС и Минприроды по стихийным бедствиям

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин назвал горячей ситуацию с паводками в некоторых регионах России Фото:

Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым совещание по борьбе со стихийными бедствиями. На нем обсуждается ситуация с наводнениями и лесными пожарами в различных регионах.

«Путин проводит с главами МЧС и Минприроды совещание по борьбе со стихийными бедствиями», — сообщается в трансляции телеканала «Россия 24». Глава государства охарактеризовал ситуацию с паводками и лесными пожарами в ряде регионов страны как «горячую».

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым совещание по борьбе со стихийными бедствиями. На нем обсуждается ситуация с наводнениями и лесными пожарами в различных регионах. «Путин проводит с главами МЧС и Минприроды совещание по борьбе со стихийными бедствиями», — сообщается в трансляции телеканала «Россия 24». Глава государства охарактеризовал ситуацию с паводками и лесными пожарами в ряде регионов страны как «горячую».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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